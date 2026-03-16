Malore alla guida, donna salvata ad Imola dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, nello specifico gli Agenti del Commissariato di P.S. di Imola, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, hanno soccorso una donna che, a bordo della sua auto, aveva avuto un grave malore.

L’autovettura è stata notata effettuare alcune manovre anomale e pericolose, tra cui attraversare, nei pressi di Via Agostino, un incrocio nonostante il semaforo rosso; la condotta del guidatore faceva presumere una mancanza di lucidità da parte dello stesso, motivo per cui gli operatori di Volante sono intervenuti immediatamente fermando il veicolo, per garantire la sicurezza della circolazione e per verificare le condizioni psico-fisiche del conducente. Alla guida dell’auto è stata identificata una donna di origine romena, classe 1974, che appariva in evidente stato confusionale, con difficoltà respiratorie e un marcato stato di agitazione dovuto ad un forte dolore al petto.

Gli Agenti hanno, quindi, prestato immediata assistenza alla donna, richiedendo l’intervento del personale sanitario per il trasporto al Pronto Soccorso. La conducente riferiva di avvertire dolore toracico e vertigini e di aver sofferto in passato di infarto e grazie all’ausilio della pattuglia è stata immediatamente condotta in ospedale a bordo di un’ambulanza.

L’attenzione degli Operatori nell’attività di controllo del territorio si è rivelata, dunque, fondamentale, riuscendo a salvare la donna e a scongiurando il verificarsi di un sinistro stradale con possibili gravi conseguenze sia per la conducente sia per gli altri utenti della strada.

Durante l’ultima settimana, inoltre, gli Agenti del medesimo Commissariato sono, inoltre, intervenuti in altri due eventi di soccorso pubblico riuscendo a salvare due persone da intenti suicidi. Si tratta di una donna e di un uomo, che per motivi di fragilità e difficoltà personali, avevano intenzione di compiere un gesto estremo. In entrambi i casi, uno avvenuto presso la Stazione ferroviaria di Imola, la professionalità e l’empatia dei poliziotti ha permesso di scongiurare il peggio.