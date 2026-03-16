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Lepore sull’imbrattamento monumento carabinieri e scritte che inneggiano alle Br al Pratello

BolognaCronaca
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“A chi cerca di alimentare un clima di tensione in città sapremo contrapporre la cultura democratica e l’impegno della nostra comunità”

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Le scritte contro le forze di polizia apparse sul monumento dedicato ai tre carabinieri uccisi al Pilastro dalla banda della Uno Bianca e le scritte che inneggiano alle Br al Pratello sono messaggi d’odio che condanniamo e respingiamo con forza. Sono segnali preoccupanti che non vanno sottovalutati, anche in relazione a ricorrenze tragiche come il rapimento di Aldo Moro, che cade proprio il 16 marzo, e l’assassinio di Marco Biagi, il prossimo 19 marzo. A chi oggi cerca di alimentare un clima di tensione in città sapremo contrapporre la cultura democratica e l’impegno della nostra comunità, che non merita e respingerà questi tentativi.

















Redazione 1

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