Il Pedibus di Cavriago cerca nuovi volontari

Il Pedibus promosso dal Ge.Co. – Genitori in Comitato, in collaborazione con il Comune di Cavriago, vuole crescere e cerca volontari, anche solo mezz’ora può fare la differenza.

Da settembre, ogni mercoledì, con qualsiasi condizione meteo, circa 50 bambine e bambini delle scuole primarie cavriaghesi raggiungono la scuola a piedi insieme a genitori e volontari. Un progetto che unisce educazione, autonomia, sicurezza e attenzione all’ambiente, riducendo il traffico davanti agli istituti e rafforzando il senso di comunità. Ora l’obiettivo è consolidare e valutare se possibile ampliare il servizio, e quindi coinvolgere ancora più alunni. Per farlo si cercano nuovi volontari.

«Il Pedibus funziona e i bambini lo aspettano ogni settimana con entusiasmo – dichiara la referente del Ge.Co. Mariarosa Ambrosino –. Vogliamo crescere, attivare nuove linee e garantire continuità al progetto, anche solo mezz’ora alla settimana può fare la differenza. Invitiamo genitori, nonni e cittadini a unirsi a noi: più siamo, più bambini possiamo accompagnare».

«Il Pedibus è un gesto semplice che produce risultati concreti – afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cavriago –. Da settembre abbiamo evitato quasi 200 chilogrammi di CO₂: due quintali in meno nell’aria di Cavriago grazie a circa 50 bambini che ogni mercoledì vanno a scuola a piedi, è la dimostrazione che la sostenibilità si costruisce insieme. Ora vogliamo crescere: più volontari significa più bambini coinvolti e un impatto ancora maggiore per la nostra comunità».

Il Ge.Co. rivolge quindi un appello alla cittadinanza: per far crescere il Pedibus servono nuove energie. Chi desidera partecipare può contattare il comitato o rivolgersi agli uffici comunali chiamando allo 0522/373411 o scrivendo una mail a giovanni.mazzoli@comune.cavriago.re.it per ricevere tutte le informazioni.