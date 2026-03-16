I 64 anni di CLAI, la cooperativa nata e cresciuta con il territorio

La Cooperativa CLAI celebra il suo 64° anniversario. Fu fondata, infatti, il 20 marzo 1962 da un gruppo di giovani mezzadri, agricoltori e allevatori insediati nell’area del comune di Imola, che decise di unirsi sotto il segno della cooperazione per essere protagonisti del cambiamento in atto in agricoltura in quegli anni e per cercare di dare ulteriore valore, forza e progettualità al proprio lavoro.

TRE BRAND, QUATTRO STABILIMENTI PRODUTTIVI E OLTRE 600 DIPENDENTI

Sessantaquattro anni dopo, quella intuizione si è trasformata in una realtà strutturata nel settore agroalimentare: quattro stabilimenti produttivi (Sasso Morelli di Imola, Faenza, Langhirano e Palazzuolo sul Senio), tre brand riconosciuti a livello nazionale (CLAI per le carni e i salumi, Zuarina, marchio storico, per i prosciutti di Parma DOP, Faggiola per i formaggi toscani artigianali), nove punti vendita diretti sul territorio (le Macellerie del Contadino), oltre 600 dipendenti e 255 soci.

«Ogni anno che passa ci convince di più che, tra i diversi modelli d’impresa, il modello cooperativo sia quello che più risponde alle esigenze delle persone, — afferma Giovanni Bettini, presidente di CLAI —. Abbiamo costruito questa impresa sul patto tra chi alleva, chi lavora e chi trasforma. Tre generazioni dopo, quel patto è ancora vivo. Anzi, si è arricchito di nuovi valori: la sostenibilità ambientale, l’innovazione tecnologica, il legame con la comunità».

LA FILIERA 100% ITALIANA COME TRATTO DISTINTIVO

La filiera 100% italiana rimane il tratto distintivo fondamentale: le carni suine conferite dai soci allevatori, inseriti nei disciplinari DOP di Parma e San Daniele, così come le carni bovine, vengono lavorate negli stabilimenti certificati IFS Food e BRCGS, con la tracciabilità garantita dalla certificazione ISO 22005.

Accanto ai salumi storici — dalla iconica Salsiccia stagionata Passita di Romagna al Salame senza conservanti Imola 1962, dal Guanciale stagionato alla novità rappresentata da Fragranze di Salame, dalla Culatta Zuarina al Prosciutto di Parma DOP Zuarina — il Gruppo ha saputo arricchire la propria offerta con le eccellenze casearie Faggiola, custodi di un artigianato toscano di alta montagna.

«Celebrando questo anniversario – continua Bettini – non festeggiamo solo un traguardo temporale, ma il valore di un “Noi”, di una comunità che da 64 anni lavora insieme con responsabilità e visione. CLAI è cresciuta grazie al lavoro e all’impegno di tanti, forti dei principi cooperativi che ne hanno guidato la nascita: qualità, rispetto del territorio e centralità delle persone. Guardiamo al futuro con la stessa determinazione, consapevoli che la nostra forza risiede nella collaborazione e nella fiducia costruita nel tempo».

IMPEGNO COSTANTE PER IL TERRITORIO E LE PERSONE

Non meno rilevante è perciò l’impegno sociale di CLAI nei confronti del territorio e della comunità di appartenenza. Il progetto di riforestazione a Sasso Morelli — 62.000 metri quadrati di verde (un numero che richiama l’anno di fondazione) — è il simbolo più recente di un’etica d’impresa che si traduce in azioni concrete: in campo energetico con pannelli fotovoltaici, gli impianti di biogas e di trigenerazione; oppure le iniziative per il benessere dei soci/dipendenti in collaborazione con Fondazione ANT.

E ancora, supporto all’associazione Insieme a Te, con la realizzazione della Spiaggia dei Valori a Punta Marina (in provincia di Ravenna) per l’inclusione delle persone con disabilità e al Banco Alimentare, la sponsorizzazione della squadra di pallavolo femminile CLAI Imola Volley – Serie A2 LVF e infine, con il progetto CLAI & Friends, il sostegno alla pratica della pallavolo, rugby e pallamano da parte dei giovani.

Senza dimenticare i contributi a favore di eventi culturali legati ai mondi dell’arte e della musica.

Per celebrare al meglio questo traguardo, CLAI ha avviato una campagna di comunicazione integrata sui principali media locali e sui canali digitali aziendali, con l’obiettivo di condividere con il territorio la propria storia e i propri valori.