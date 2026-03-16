Formigine guarda all’Europa: aperte le selezioni per due progetti di volontariato a Kilkenny e Digione

Il Corpo Europeo di Solidarietà è l’iniziativa finanziata dall’Unione europea che offre ai giovani opportunità di volontariato all’estero per promuovere l’inclusione e la coesione sociale. Considerate le positive esperienze degli anni scorsi, il Comune di Formigine rinnova la sua partecipazione come partner a progetti di volontariato promossi dalle città Callan e di Digione.

La prima opportunità porta in Irlanda, a Callan (nei pressi della città gemella di Kilkenny), presso il prestigioso KCAT Arts Centre. Per dieci mesi, dal 1° settembre 2026 al 30 giugno 2027, un volontario residente a Formigine potrà immergersi in un contesto artistico inclusivo. Il progetto prevede il coinvolgimento in corsi di arti visive, laboratori teatrali e assistenza a artisti con disabilità o bisogni speciali. È un’occasione pensata per chi possiede una forte motivazione artistica e una conoscenza base dell’inglese, con copertura totale di vitto e alloggio, rimborso viaggio e un pocket money mensile di circa 330 euro.

La seconda proposta guarda invece alla Francia, nella capitale della Borgogna. La città di Digione cerca un volontario per un progetto di otto mesi (da ottobre 2026 a maggio 2027) focalizzato sulla prima infanzia. Il prescelto collaborerà con il nido “Tivoli”, partecipando alla creazione di spazi educativi all’aperto e allo scambio di buone pratiche tra il modello italiano e quello francese. Per questa posizione, aperta prioritariamente ai residenti di Formigine e in subordine a quelli del Distretto Ceramico, è richiesta una conoscenza base della lingua francese. Anche in questo caso, i costi sono interamente coperti dal programma europeo. Il pocket money mensile in questo caso è di circa 240 euro.

Dichiara l’Assessora alle Politiche giovanili e Relazioni internazionali, Giulia Bosi: “Crediamo fortemente nel valore di questi scambi, che non sono semplici viaggi ma veri percorsi di vita. Offrire ai nostri ragazzi la possibilità di misurarsi con contesti come il KCAT in Irlanda o i nidi di Digione significa investire sulla loro autonomia e sulla loro sensibilità sociale. È il modo più concreto per sentirsi cittadini europei, riportando poi a Formigine un bagaglio di competenze che arricchisce tutta la nostra comunità”.

Le domande per entrambi i progetti devono pervenire entro il 30 aprile 2026. Gli interessati (di età compresa tra i 18 e i 30 anni) possono scaricare la modulistica dal sito istituzionale del Comune o ritirarla presso l’Hub in Villa e lo Sportello del Cittadino. La documentazione può essere consegnata a mano allo Sportello del Cittadino oppure inviata via mail a: ufficioeuropa@comune.formigine.mo.it. Ulteriori informazioni: 059 416149 (Ufficio Europa) o 059 416355 (Hub in Villa).