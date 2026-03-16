Federico Bondioli conquista Sharm El Sheikh

Sul cemento egiziano il ventenne di Ravenna ha battuto lo slovacco Krajci conquistando il suo terzo trofeo. Dopo quasi un anno e mezzo ritrova il successo Federico Bondioli, che fa centro pieno a Sharm El Sheikh, in Egitto. Nella finale del 15.000 dollari sul cemento nordafricano l’atleta dello Sporting Club Sassuolo, primo favorito del seeding, ha battuto per 6/2 6/4, in un’ora e 19 minuti di partita, lo slovacco Michal Krajci, terza testa di serie.

Tre settimane molto positive per lui, che seguito dal suo preparatore atletico spagnolo Federico Berruezo, ha raggiunto due volte i quarti di finale e nell’ultimo torneo la vittoria. Il romagnolo ha così messo in bacheca il suo terzo trofeo ITF in carriera dopo quelli conquistati sulla terra di Kursumlijska Banja e sul cemento di Monastir nel 2024.

Adesso Federico è tornato a Sassuolo per preparare la stagione su terra rossa e seguito da tutto lo staff dello Sporting prepara i prossimi tornei che lo porteranno in giro per l’Italia: trasferta all’ATP125 di Napoli e poi Barletta e Monza, per conquistare punti importanti nella scalata al ranking mondiale.