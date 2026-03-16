E-bike e monopattini elettrici: al via la nuova campagna di controlli della Polizia locale modenese

Prende avvio oggi, lunedì 16 marzo, la nuova campagna di controlli intensificati della Polizia locale di Modena dedicata ai veicoli di mobilità sostenibile: biciclette, biciclette a pedalata assistita, e-bike e monopattini elettrici. L’attività proseguirà fino alle fine del mese di marzo, con l’obiettivo di promuovere una mobilità urbana più sicura e responsabile.

L’iniziativa segue una serie di momenti informativi organizzati dal Comando di via Galilei, durante i quali gli agenti hanno incontrato i cittadini per fornire indicazioni sull’uso corretto dei nuovi mezzi di mobilità: l’ultimo si è tenuto sabato scorso in piazza Matteotti, dove il gazebo della Polizia locale ha offerto chiarimenti e materiali informativi a chi utilizza quotidianamente biciclette, e-bike o monopattini elettrici per gli spostamenti in città.

È proprio la crescente diffusione di questi mezzi, sempre più presenti sulle strade urbane, a rendere necessario ricordare che, ai fini della circolazione, biciclette e monopattini elettrici sono considerati a tutti gli effetti veicoli. Come tali, sono soggetti all’applicazione delle norme generali di comportamento previste dal Codice della strada. I controlli della Polizia locale riguarderanno quindi non solo le modalità di circolazione, ma anche il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa. Per quanto riguarda i monopattini elettrici, la legge stabilisce che possano essere condotti solo da chi abbia compiuto almeno quattordici anni di età. Tutti i conducenti, anche se maggiorenni, devono inoltre indossare un casco protettivo idoneo. Nelle ore notturne è inoltre obbligatorio l’uso del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, strumenti indispensabili per rendersi visibili agli altri utenti della strada.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche ai dispositivi di segnalazione visiva. Per biciclette e monopattini elettrici è infatti obbligatorio utilizzare luci funzionanti e ben visibili da mezz’ora dopo il tramonto e per tutta la durata dell’oscurità, oltre che durante il giorno quando le condizioni ambientali lo richiedono.

Biciclette a pedalata assistita, e-bike e monopattini elettrici devono rispettare precisi limiti di velocità e di potenza del motore elettrico, stabiliti dalla normativa di settore. Qualora tali limiti vengano superati, il mezzo non può più essere considerato una semplice bicicletta o un monopattino, ma viene assimilato a un ciclomotore, con tutte le conseguenze previste dal Codice della strada. In questi casi, se viene accertato il superamento dei limiti di potenza o di velocità, gli agenti possono procedere al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

La nuova campagna di controlli punta a sostenere i comportamenti virtuosi legati alla mobilità sostenibile. L’obiettivo è accompagnare la diffusione di questi mezzi con una maggiore consapevolezza delle regole che ne disciplinano l’uso, intervenendo quando necessario anche con strumenti di carattere sanzionatorio.