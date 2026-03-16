Aggiornamento in merito alle chiusure previste sulla Tangenziale di Bologna

Sulla Tangenziale di Bologna, sono state annullate le seguenti chiusure, previste dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 17 marzo:
- annullata la chiusura dello svincolo 3 Ramo Verde, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli;
- annullata la chiusura dello svincolo che dalla stazione di Bologna Borgo Panigale (A14 Bologna-Taranto) immette sulla Tangenziale, in direzione San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Rimangono confermate le altre chiusure, sulla stessa Tangenziale di Bologna, di seguito indicate, per lavori di manutenzione della segnaletica e delle barriere di sicurezza:
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 17 MARZO
- sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 18 MARZO
- saranno chiusi, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, i rami che dall’uscita 1 Nuova Bazzanese immettono sulla SP569, verso Vignola e in direzione Bologna Centro, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale;
- sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 9 San Donato.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 19 MARZO
- sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 20 MARZO
- sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri.
DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI SABATO 21 MARZO
- sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 6 Castelmaggiore.