A Castelfranco Emilia i Carabinieri sorprendono un occupante abusivo in una villa

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modena e delle articolazioni dipendenti, impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza urbana e nella prevenzione dei reati.

Nelle prime ore del 14 marzo 2026, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino tunisino di 50 anni, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’ordine, per il reato di invasione di edifici.

L’operazione è scattata nel cuore della notte, quando la Centrale Operativa riceveva una segnalazione per movimenti anomali presso una proprietà privata situata in via delle Grazie.

I militari raggiungono prontamente l’obiettivo, individuando all’interno di una villa, attualmente disabitata e proposta sul mercato immobiliare, un uomo che era riuscito a introdursi illecitamente nella struttura con l’intento di allestire un bivacco di fortuna, sfruttando la temporanea assenza di inquilini per occupare i locali senza alcuna autorizzazione.

Una volta sorpreso, veniva condotto in caserma per le procedure di identificazione e la successiva denuncia alla Procura della Repubblica di Modena.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio, volta a prevenire il degrado urbano e a garantire la tutela della proprietà privata.

Questa costante attività di presidio da parte dell’Arma dei Carabinieri sottolinea l’importanza della vigilanza istituzionale nel prevenire fenomeni di illegalità diffusa. Il pronto intervento dei militari assicura il ripristino del decoro e della sicurezza, consolidando il legame di fiducia tra la cittadinanza e le istituzioni.