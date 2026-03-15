Il Ministro Salvini è tornato di nuovo a Modena

Nella giornata di oggi il ministro Salvini è tornato a Modena al gazebo della Lega e, oltre che sollecitare il voto per il SÌ al referendum e incontrare numerosi cittadini, ha colto l’occasione per confrontarsi sulle principali opere infrastrutturali che riguardano il nostro territorio, a partire dalla Complanarina, di cui ha condiviso la necessità di completamento, e dall’asse di penetrazione dell’Appennino modenese, di cui è stato prodotto il quadro esigenziale.

“Si tratta di interventi strategici per migliorare la mobilità e sostenere lo sviluppo economico dell’area modenese, opere attese da tempo da cittadini e imprese – dichiara in una nota la Lega – La presenza del Ministro ha rappresentato anche un momento utile per ribadire l’attenzione del Governo verso un territorio dinamico e produttivo come quello modenese, che necessita di infrastrutture moderne ed efficienti per continuare a crescere”.