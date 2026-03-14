Ancora un arresto per spaccio in zona Novi Sad

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino gambiano di 27 anni, già noto alle autorità, con l‘accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L’arresto è avvenuto nel contesto di un’intensificazione delle operazioni di controllo sul territorio, disposta dal Questore di Modena, Lucio Pennella, per contrastare i fenomeni criminali nelle aree urbane più a rischio.

Il pomeriggio dell‘11 marzo scorso, intorno alle 15:30, la Squadra Volante è intervenuta nella zona Novi Sad in seguito a una segnalazione ricevuta al 112NUE. La chiamata indicava la presenza di un gruppo di persone con atteggiamenti sospetti, presumibilmente coinvolte in uno scambio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti, giunti sul posto, sono riusciti, grazie alla descrizione fornita dal segnalante, a individuare uno degli uomini citati nella denuncia, ovvero il 27enne. Durante il controllo, l‘uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti oltre 36 grammi di hashish nascosti tra i capelli, 285 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e un coltello con lama di otto centimetri. Per quest’ultimo motivo è stato anche denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

A suo carico è stato infine emesso un ordine di allontanamento dalla zona.