Scandiano: sferra un pugno al carabiniere per scappare con la refurtiva. Arrestato

Un pomeriggio di caos e violenza ha scosso il centro commerciale “Futura” di Scandiano. Un uomo di 29 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine e in evidente stato di alterazione, ha terrorizzato i clienti e il personale del supermercato Coop. Prima ha aggredito i dipendenti, poi si è scagliato con forza contro i Carabinieri intervenuti sul posto. Nel tentativo di fuga, che ha causato il ferimento di un militare, è stato infine bloccato.

Il giovane, originario del Mali e senza fissa dimora, è stato arrestato con le accuse di rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Al termine degli accertamenti, è stato posto a disposizione della Procura di Reggio Emilia. Coinvolta anche una 49enne residente a Scandiano, amica dell’arrestato, ora denunciata per concorso nei reati.

Tutto è iniziato alle 14:00 di ieri, 11 marzo, quando un furto è stato segnalato al supermercato. La pattuglia della Tenenza di Scandiano ha identificato il 29enne e la sua complice mentre cercavano di sottrarre alcolici. Quattro bottiglie di superalcolici — vodka e whisky — nascoste nella borsa della donna sono state recuperate durante un primo controllo. Dopo essere stati rilasciati sul momento, i due hanno deciso incredibilmente di tornare nel supermercato poco dopo per un nuovo furto. Durante questo secondo tentativo, l’uomo ha rubato una giacca, diverse confezioni di tonno e sedici confezioni di cioccolatini Ferrero Rocher. Quando una responsabile del punto vendita ha cercato di fermarlo, lui l’ha spintonata violentemente contro le scaffalature nel tentativo di scappare. Una cassiera è stata bersagliata da insulti e minacce, accentuando lo stato di panico.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato: la coppia è stata intercettata nei corridoi del centro commerciale mentre cercava inutilmente di dileguarsi. All’arrivo degli agenti, i due hanno opposto resistenza con estrema violenza. Durante la colluttazione per fermare l’uomo, un carabiniere è stato colpito al volto con un pugno, riportando ferite giudicate guaribili in tre giorni. Solo con l’arrivo di rinforzi si è riusciti a immobilizzare il soggetto, che è stato ammanettato e portato in ospedale per accertamenti; lì si è addormentato, probabilmente a causa dello stato di ebbrezza.

Considerata la gravità dei fatti e i molteplici elementi a suo carico, tra cui precedenti e flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato. La refurtiva è stata interamente restituita al supermercato. Intanto continuano le indagini preliminari sotto il coordinamento della Procura, che valuterà i prossimi passi nell’ambito dell’esercizio dell’azione penale. Anche la 49enne complice è finita nei guai ed è stata denunciata per il coinvolgimento nella vicenda.