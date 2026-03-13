Sabato 21 marzo a Mirandola la 40ª edizione del Concerto di Primavera

La Filarmonica “G. Andreoli” e il Comune di Mirandola si apprestano a celebrare la 40ª edizione del Concerto di Primavera, un evento che unisce musica e impegno sociale sul territorio. ll Concerto di Primavera nasce nel 1984, anno della sua prima edizione; solo nei due anni segnati dalla pandemia non è stato possibile realizzarlo. Il progetto prende forma dall’idea di esplorare nuove possibilità artistiche, ma soprattutto di trasformare la musica in un gesto concreto a servizio della comunità.

Un’intuizione dell’allora Direttore della Filarmonica, Mirco Besutti, condivisa con il Presidente Silvano Marazzi: assieme decisero di mettere la Filarmonica cittadina al servizio di Mirandola e della sua comunità. Non solo concerti, ma responsabilità. Non solo spettacolo, ma solidarietà. Da allora il Concerto di Primavera è diventato molto più di un evento: si tratta di un abbraccio collettivo, cultura che si traduce in azione concreta. In quarant’anni di edizioni sono stati sostenuti numerosi progetti in ambito sanitario, educativo e sociale, con particolare attenzione ai percorsi dedicati alla disabilità: un’attività fondamentale che la Fondazione Scuola di Musica porta avanti con grande impegno e che rappresenta uno degli esempi più significativi a livello europeo.

Tra i principali destinatari dei fondi raccolti nel corso degli anni si ricordano: “La Nuvola” e il suo laboratorio di falegnameria, la Cooperativa La Zerla, Croce Blu, Asdam, AVO, le scuole secondarie locali e il progetto tutoring “Una musica a portata di tutti”, per un totale di circa 85.000€ donati. Il concerto di quest’anno vedrà la partecipazione dei musicisti della Filarmonica Andreoli e del gruppo MusicAbile, gestito dall’associazione Anffas e diretto dal maestro Francesco Borghi. Nel corso della serata saranno inoltre raccolte testimonianze di chi ha reso possibile questo progetto, contribuendo con visione e impegno a costruire una storia di musica e solidarietà che continua ancora oggi.

La 40ª edizione del Concerto di Primavera si terrà Sabato 21 Marzo alle ore 21 presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini”. Prenotazioni: da Lunedì 16 Marzo a Venerdì 20 Marzo sarà possibile prenotare il proprio posto riservato telefonando allo 0535 21102 (8.30–11.30) oppure online tramite i canali social della Filarmonica Andreoli.

“Questo anniversario celebra non solo la musica, bensì l’essenza stessa della nostra comunità – sottolinea il Sindaco Letizia Budri – La Filarmonica Andreoli ha dimostrato che cultura e solidarietà possono camminare insieme, costruendo legami duraturi e sostenendo chi ha più bisogno.”

“La Filarmonica Andreoli – dichiara il Maestro Gianni Malavasi – vanta questo un importante traguardo, configurandosi come un’associazione del Terzo Settore che è stata antesignana nella promozione di progetti a favore della comunità in particolar modo legata alla disabilità, iniziative che ancora oggi proseguono con continuità e impegno“.