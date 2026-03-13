Nella notte un furto a segno a Reggio Emilia e uno sventato a Cavriago

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia sono al lavoro per fare luce su un furto di denaro avvenuto questa notte ai danni della “Vecchia Latteria” di Codemondo, situata in via Carlo Teggi, a Reggio Emilia.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, attivando l’intervento delle forze dell’ordine per un sopralluogo. Stando a una prima ricostruzione, i ladri sono penetrati nell’edificio forzando e danneggiando le grate di protezione poste a salvaguardia di un ingresso. Una volta dentro, hanno agito con rapidità, sottraendo un fondo cassa stimato in poco più di un centinaio di euro, per poi dileguarsi senza lasciare tracce evidenti.

Nonostante l’immediata mobilitazione delle pattuglie dell’Arma e l’avvio delle ricerche nelle vicinanze, al momento i malviventi non sono stati individuati. Parallelamente, i Carabinieri hanno effettuato i rilievi necessari e hanno avviato un’indagine mirata per risalire all’identità dei responsabili.

Un colpo pianificato con estrema attenzione, ma neutralizzato grazie alla pronta segnalazione dei cittadini e al rapido intervento dei Carabinieri quello organizzato la scorsa notte in via Del Cristo a Cavriago.

Stando alle ricostruzioni, i malviventi sono arrivati sul luogo a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta bianca. Due individui, scesi velocemente dall’auto, hanno cercato di forzare l’ingresso del “Bar 900” utilizzando un metodo tanto semplice quanto brutale: hanno rimosso un tombino dalla strada e lo hanno scagliato violentemente contro la vetrata principale del locale. Il forte frastuono e il comportamento sospetto non sono passati inosservati; numerose chiamate al 112 hanno attivato immediatamente il protocollo di controllo dell’area.

In pochi minuti, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bibbiano è arrivata sul posto, costringendo i malviventi a una fuga precipitosa. I due sono risaliti sull’auto e si sono dileguati a gran velocità, senza riuscire ad accedere all’interno del bar. Sul luogo dell’accaduto, i militari hanno contattato il proprietario del locale e verificato che, nonostante i gravi danni alla vetrata, nulla fosse stato sottratto. Sono attualmente in corso le indagini per identificare gli autori del tentato furto.