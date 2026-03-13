Martedì 17 marzo Salvatore Attanasio in sala del Consiglio a Castelnovo Sotto

Il secondo dei tre incontri nel mese di marzo della rassegna “Il mondo in primo piano” sarà martedì 17 marzo, alle ore 20.45, nella sala del Consiglio comunale. L’ospite sarà Salvatore Attanasio, padre di Luca, ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo ucciso il 22 febbraio 2021 in un agguato nel villaggio di Kibumba, vicino alla città di Goma.

Titolo dell’incontro: “Luca Attanasio ambasciatore di pace. Testimonianze e immagini che raccontano una storia di umiltà, ascolto e coraggio”. Sarà presente anche Pierre Kabeza, membro del Consiglio direttivo dell’associazione “Amici di Luca Attanasio”. Modererà la serata il giornalista della Gazzetta di Reggio Jacopo della Porta.

L’ultimo appuntamento sarà sabato 28 marzo, alle ore 10.30, sempre nella sala del Consiglio, verrà presentato il libro “Flottilla, in viaggio verso Gaza” di e con il parlamentare del Pd Arturo Scotto che è testimone diretto del viaggio verso la Palestina.