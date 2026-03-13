Lunedì 16 marzo a Pieve di Guastalla il funerale di don Piergiorgio Torreggiani

Profondo il cordoglio, in tutta la Diocesi, per l’improvvisa morte, a 74 anni, di don Piergiorgio Torreggiani. Il presbitero, parroco in solidum (con don Giancarlo Pergreffi) dell’unità pastorale 55 “Santa Maria Maddalena” di Ventasso, ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 9 marzo 2026 all’Ospedale di Parma in seguito alle conseguenze del grave incidente stradale occorsogli mentre con la sua auto percorreva la Cispadana, all’altezza di Boretto, in direzione Parma.

La Diocesi si stringe nella preghiera ai fratelli Maria, Annamaria, Stefano e Luigi e a tutti i parenti.

Nato a Meletole (Castelnovo di Sotto) l’8 giugno 1951, don Piergiorgio avrebbe festeggiato il prossimo Giovedì santo il giubileo dell’ordinazione presbiterale, ricevuta l’11 settembre 1976 insieme a una classe numerosa di sacerdoti.

Nel suo lungo e fecondo ministero don Torreggiani è stato vicario parrocchiale a Pieve di Guastalla (1976-1987), quindi parroco prima a Praticello e Nocetolo (1987-2000) e a Olmo (1992-2000), poi a Castellarano (2000-2001) e Salvaterra (2001-2010).

Nel 2015 fu nominato parroco di Luzzara (2010-2023) nonché moderatore dell’unità pastorale di Luzzara (2015-2023).

L’ultimo incarico ha visto don Piergiorgio andare in montagna come parroco di una serie di comunità nel comune di Ventasso: Busana, Cervarezza, Collagna, Ligonchio, Talada, Frassinedolo, Nismozza, Acquabona, Cerreto Alpi, Valbona, Vallisnera, Piolo, Montecagno, Casalino, Cinquecerri, Vaglie, Ospitaletto e Caprile.

A Pieve di Guastalla è ancora viva la memoria di don Piergiorgio come un riferimento per tutti i giovani della parrocchia e come un abile animatore che ha saputo far crescere l’intera comunità. Dai confratelli presbiteri è ricordato con stima unanime quale esempio di grande umiltà e disponibilità, dimostrata ogniqualvolta il vescovo diocesano gli ha conferito una nuova assegnazione pastorale. Anche nella zona del Ventasso, l’ultima destinazione, è ricordato per l’entusiasmo con cui si è presentato alle comunità della montagna, realtà sicuramente assai diversa da tutte quelle conosciute in precedenza, ma che il parroco ha incontrato con slancio, facendosi ben volere da tutti.

La salma arriverà nel pomeriggio di sabato 14 marzo nella chiesa parrocchiale di Meletole dove alle ore 20.30 sarà recitato il santo Rosario; nella mattina di lunedì 16 marzo la salma sarà traslata nella chiesa di Pieve di Guastalla dove alle ore 16 l’Arcivescovo Giacomo Morandi presiederà la liturgia esequiale. Don Piergiorgio riposerà nel cimitero di Meletole.