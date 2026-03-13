La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla in merito all’aggressione subita da don Daniele Moretto

La Chiesa reggiana, con il Vescovo, il Vicario generale e tutti i sacerdoti e i fedeli, è segnata dall’aggressione subita da don Daniele ed è vicina al confratello, figura tra le più impegnate nell’insegnamento e nel campo educativo, come attestano i messaggi di sostegno che sono pervenuti da più parti, ed insieme esprime solidarietà a don Davide Poletti, moderatore dell’unità pastorale Sacro Cuore, dove don Daniele esercita altresì il suo ministero pastorale.

Neri giorni scorsi il sacerdote sarebbe intervenuto per difendere la signora delle pulizie aggredita da un gruppo di ragazzini, e questi si sarebbero rivoltati anche contro di lui, aggredendolo e colpendolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora stanno indagando per identificare i responsabili.

Lontani da ogni strumentalizzazione – dichiara la Chiesa reggiana – riaffermiamo che, in momenti dove la violenza e le regole basilari della convivenza civile paiono cedere il passo alla prepotenza, solo la ricerca della pace è l’obiettivo da perseguire, come esorta Papa Leone XIV. La nostra Chiesa, in tutte le sue articolazioni, ha da sempre a cuore la città e i suoi abitanti, in particolare i più fragili e i più deboli e sente l’urgenza educativa; la missione è quella dell’ascolto, della testimonianza misericordiosa, specie verso chi ha smarrito, confidiamo non per sempre, umanità e senso della fratellanza. Il lavoro che l’unità pastorale Sacro Cuore sta svolgendo in collaborazione con i servizi sociali del territorio esprime nei fatti e nei gesti l’impegno della realtà ecclesiale per educare. L’attività degli oratori, i momenti formativi che settimanalmente vengono proposti nelle comunità, le occasioni straordinarie di crescita, di convivialità e di servizio rientrano in un orizzonte formativo nel quale la Chiesa è parte non secondaria, anzi decisamente ingaggiata. L’aggressione a don Daniele ci chiama ad un supplemento di “cuore” e di attenzione educativa.

Anche L’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Reggio Emilia esprime piena, totale e completa solidarietà a don Daniele Moretto, in seguito all’increscioso e socialmente allarmante episodio avvenuto martedì 10 marzo presso la Parrocchia di San Giuseppe al Migliolungo, in via F.lli Rosselli, in città.

Senza voler entrare nel merito dell’accaduto su cui le forze dell’Ordine stanno indagando e la Magistratura farà chiarezza, vogliamo evidenziare il coraggio di don Daniele, intervenuto a difesa della signora che stava facendo le pulizie in parrocchia.

In adempimento della propria missione di pastore, don Daniele si è posto in prima persona a difesa dei più deboli. Pur non essendone il parroco, da quando vi risiede (Primavera 2020) don Daniele è diventato un punto di riferimento sia per la comunità cristiana di San Giuseppe sia del quartiere, nonostante sia gravato da numerosi e rilevanti incarichi a livello diocesano.

Difendere i diritti di tutti, soprattutto dei più vulnerabili, è un dovere primario di ogni persona, in base alle proprie capacità. Quindi, oltre che sul piano più squisitamente ecclesiale, risulta quindi prezioso il ruolo di grande rilevanza civica che ha avuta, ha e avrà don Daniele Moretto.

Pertanto, sia come associazione laicale ecclesiale, sia come professionisti, operatori del diritto, cristiani. Cittadini, ribadiamo la nostra prossimità e vicinanza e offriamo il nostro sostegno a don Daniele e a tutti i fedeli della parrocchia di San Giuseppe e gli abitanti del quartiere.