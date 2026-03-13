Il 28 marzo 2026 a Modena tornano I Fiori della Consapevolezza, l’iniziativa nazionale dell’A.P.E.

Nel weekend del 28 e 29 marzo 2026, l’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi rinnova l’appuntamento con I Fiori della Consapevolezza, l’iniziativa nazionale dedicata all’informazione e al sostegno delle donne che convivono con questa patologia cronica.

L’endometriosi colpisce circa 3 milioni di donne in Italia ed è spesso caratterizzata da un lungo ritardo nella diagnosi, che può compromettere la qualità della vita e l’accesso a cure adeguate.

L’evento, che si svolgerà in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, coinvolgerà circa 40 piazze italiane, quest’anno ancora più numerose rispetto all’edizione precedente, grazie alle volontarie dell’A.P.E. che da 20 anni sono impegnate nel creare consapevolezza sulla malattia e che per l’occasione saranno presenti nelle città con stand informativi e un fiore simbolico da portare a casa con una piccola donazione: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole – scelti per rappresentare insieme fragilità, forza e attenzione verso la salute femminile – e istruzioni per la loro coltivazione.

Modena sarà tra le città protagoniste dell’iniziativa sabato 28 marzo (Via Emilia Centro, sotto il portico del collegio, dalle 09.00 alle 14.00).

Ciò che rende I Fiori della Consapevolezza molto più di un gesto simbolico è la destinazione concreta dei fondi raccolti. Le donazioni sostengono infatti uno dei pilastri fondamentali dell’impegno dell’A.P.E.: la formazione dei professionisti della salute. Ginecologi, ecografisti, psicologi e operatori sanitari adeguatamente formati rappresentano oggi lo strumento più efficace per ridurre il ritardo diagnostico, riconoscere precocemente i sintomi e indirizzare le pazienti verso percorsi di cura appropriati e multidisciplinari.

Negli anni, l’A.P.E. ha investito risorse ed energie nella promozione di corsi di formazione specialistica, eventi scientifici e momenti di confronto tra professionisti, contribuendo a diffondere un approccio più consapevole e aggiornato all’endometriosi.

Sostenere I Fiori della Consapevolezza significa quindi trasformare un fiore in conoscenza, e la conoscenza in diagnosi più tempestive, cure migliori e maggiore qualità di vita per milioni di donne.

Partecipare significa sostenere la tutela della salute e dei diritti delle donne.

L’elenco aggiornato delle piazze aderenti è disponibile sul sito dell’associazione: https://www.apendometriosi.it/it/i-fiori-della-consapevolezza

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 20 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.

Sul sito dell’APE – www.apendometriosi.it – ci sono tutte le informazioni utili e i progetti per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.