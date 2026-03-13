Gravemente indiziato di aver rapinato un’anziana modenese di monili per 10mila euro, finisce in carcere a Napoli

Il 10 marzo scorso, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena su richiesta della Procura, nei confronti di un cittadino italiano di 27 anni, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata in danno di un’anziana signora di 79 anni.

I fatti risalgono al 29 gennaio scorso, quanso la vittima era stata contattata da un sedicente carabiniere che l’aveva indotta a credere che il marito avesse commesso una rapina in una gioielleria e che per tale motivo era necessario confrontare tutti i monili d’oro in suo possesso con quelli rubati, al fine di scagionare il consorte.

Dopo pochi minuti dalla telefonata si era presentata presso l’abitazione dell’anziana un uomo che, dopo aver prelevato tutti i di lei gioielli, del valore di oltre 10 mila euro, si era dato alla fuga spintonando la signora che, accortasi di essere stata raggirata, aveva tentato di fermarlo.

Lungo le scale l’indagato aveva incrociato il figlio della 79enne che si era recato dalla madre preoccupato poiché la stessa non gli rispondeva al telefono.

Le indagini consentivano di identificare l’indagato tramite l’analisi delle immagini di video sorveglianza, attraverso le quali i poliziotti sono risaliti all’autovettura con la quale l’indagato si era allontanato da Modena. Il veicolo veniva rintracciato in serata nei pressi del casello autostradale di Caserta grazie alla collaborazione della Sottosezione Polizia Stradale di Casera Nord.

All’atto del controllo, l’uomo è stato trovato in possesso dei gioielli rapinati all’anzia. Le fonti di prova acquisite hanno permesso alla Procura di avanzare richiesta di misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari che, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari prospettate, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’indagato è stato rintracciato della Squadra Mobile di Modena e di Napoli, con l’ausilio di una pattuglia della Sottosezione della Polizia Stradale, presso il proprio domicilio a Caserta e, al termine delle formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.

Si rammenta che l’indagato è da considerarsi presunto innocente fino alla sentenza di condanna irrevocabile.