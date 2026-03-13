Genitori narratori per Reggionarra: al via il “Cerchio delle parole”

Si è svolto mercoledì 11 marzo il primo degli incontri del “Cerchio delle parole”, il laboratorio dedicato ai genitori che desiderano avvicinarsi all’arte del narrare e e condividere con la città il piacere delle storie durante Reggionarra. Il percorso composto da cinque incontri è un progetto che da anni coinvolge famiglie, educatori e cittadini contribuendo alla costruzione partecipata dell’evento in programma dal 22 al 24 maggio.

Il “Cerchio delle parole” nasce dall’esperienza del Laboratorio teatrale “Gianni Rodari” dell’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, sviluppata nel tempo insieme a educatori, insegnanti, atelieristi, pedagogisti e ad altre figure artistiche e culturali, attorno al valore della narrazione come esperienza educativa condivisa. Da questo percorso, a partire dal 2006, sono nati i laboratori sull’arte del narrare rivolti a genitori ed educatori, divenuti negli anni uno dei cuori pulsanti di Reggionarra.

Dalle origini quasi 400 genitori hanno partecipato ai laboratori con la conduzione di Monica Morini, attrice, autrice e regista, fondatrice del Teatro dell’Orsa e da molti anni impegnata in progetti artistici e pedagogici dedicati alla narrazione e alla trasmissione orale delle storie. Per venire incontro alle tante richieste, questa edizione ha ampliato il numero dei partecipanti. Dopo i cinque incontri previsti, i genitori nuovi narratori si sperimenteranno durante gli appuntamenti riservati alle prove generali in vista del Reggionarra, la città dei racconti che a maggio riempirà di storie, bambini e famiglie le piazze reggiane.

Inoltre, durante le giornate di Reggionarra saranno coinvolti anche i genitori che hanno preso parte ai laboratori delle edizioni precedenti: lo scorso anno, infatti, erano più di 30 i narratori che hanno animato storie e racconti per bambini e famiglie. Grazie ai laboratori si è formata negli anni una vera e propria comunità di genitori narratori capaci di raccontare in pubblico e disponibili a condividere con la città questa competenza anche in altre numerose iniziative dedicate all’infanzia: dalla Notte dei racconti alle domeniche al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, fino alle attività nelle scuole primarie.

“La partecipazione delle famiglie è un tratto qualificante dell’esperienza educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Reggio Emilia che da sempre considera ogni genitore, così come ogni bambino, portatore della propria storia, valorizzato e rispettato nella propria soggettività. Dentro questa cornice di valori l’esperienza di Reggionarra è cresciuta in due decenni come un vero progetto di partecipazione civile che promuove la creatività sociale diffusa”, afferma l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud.