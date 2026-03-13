Due posti di Servizio Civile Universale presso la Biblioteca Sognalibro di Casalgrande

Il Comune di Casalgrande aderisce al bando di Servizio Civile Universale promosso e gestito da Arci Servizio Civile Reggio Emilia, offrendo due posti presso la Biblioteca Sognalibro, di cui uno riservato a giovani con minori opportunità.

Il progetto rappresenta un’importante opportunità di formazione, partecipazione e crescita personale per i giovani interessati ad acquisire competenze nell’ambito dei servizi culturali e bibliotecari, contribuendo allo sviluppo e alla promozione delle attività della biblioteca comunale.

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a giovani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato i 28 anni (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dedicata DOL – Domanda On Line, accessibile da computer, tablet e smartphone, utilizzando credenziali SPID oppure CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La piattaforma è disponibile al seguente indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it/

Il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

Come individuare il progetto

Per consultare l’elenco completo dei progetti di Servizio Civile Universale disponibili in Italia e all’estero è possibile utilizzare il motore di ricerca presente nella pagina del bando, selezionando le voci:

“Scegli il tuo progetto in Italia”

“Scegli il tuo progetto all’estero”

Cliccando sul pulsante CERCA, anche senza selezionare altri filtri, si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti disponibili. È inoltre possibile effettuare ricerche mirate selezionando specifici criteri tra quelli proposti.

Una volta individuato il progetto di interesse, è consigliabile consultare il sito web dell’ente titolare del progetto, dove è pubblicata la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto, che deve essere letta attentamente prima di presentare la domanda.

Incontro informativo online

Per presentare il progetto e fornire informazioni utili ai giovani interessati, giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18.00 si terrà un incontro online organizzato da Arci Servizio Civile Reggio Emilia, aperto a tutti.

Chi desidera partecipare può richiedere il link di accesso scrivendo a:

reggioemilia@ascmail.it

Informazioni presso la Biblioteca Sognalibro

Prima di presentare la domanda è possibile visitare la Biblioteca Sognalibro per ricevere maggiori informazioni sul progetto e sulle attività previste.

È necessario richiedere un appuntamento ai seguenti contatti:

Telefono: 339 7755415 – 0522 849397

biblioteca@comune.casalgrande.re.it

Durata del servizio e selezioni

Il progetto di Servizio Civile ha durata di 12 mesi.

Gli operatori volontari svolgeranno un servizio pari a 25 ore settimanali, per un monte ore annuo complessivo di 1.145 ore, distribuite su 5 giorni alla settimana. Le selezioni dei candidati si svolgeranno indicativamente tra la fine di aprile e il mese di maggio attraverso colloqui individuali. La prima data utile per l’avvio del servizio è prevista per il 18 settembre 2026. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che prevede, tra le altre condizioni, un assegno mensile di € 519,47.

Obiettivi del progetto

Il progetto, comune a tutte le sedi di attuazione sul territorio provinciale, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e storico locale, promuovendo la biblioteca come luogo di conoscenza, partecipazione e crescita culturale per l’intera comunità.

Particolare attenzione è rivolta a:

promuovere la lettura fin dalla prima infanzia, considerata un diritto civile fondamentale per l’accesso all’informazione e allo sviluppo personale;

sostenere un’ampia offerta di attività culturali, formative e ricreative;

sviluppare progetti di educazione permanente rivolti a tutte le fasce di età;

favorire l’alfabetizzazione digitale, soprattutto per le fasce di popolazione con minori competenze informatiche;

migliorare la fruizione delle postazioni documentarie multimediali, offrendo assistenza personalizzata agli utenti;

potenziare le raccolte multiculturali, con materiali destinati alla popolazione straniera residente sul territorio.

Attività previste per gli operatori volontari

Nel corso dei 12 mesi di servizio, gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività della biblioteca, sempre affiancati dal personale della struttura e dopo aver partecipato a:

un percorso di formazione generale, organizzato da Arci Servizio Civile insieme agli operatori degli altri enti partecipanti;

un percorso di formazione specifica presso la biblioteca.

Le principali attività previste comprendono:

accoglienza degli utenti e gestione delle iscrizioni e degli accessi ai servizi;

orientamento negli spazi della biblioteca e informazioni sugli orari e sui servizi disponibili;

assistenza alla ricerca bibliografica e documentaria e supporto alla costruzione di percorsi bibliografici;

supporto ai servizi informativi e al prestito documentario locale e interbibliotecario;

educazione all’utilizzo della biblioteca e degli strumenti di ricerca, tra cui l’OPAC (catalogo online);

assistenza alle postazioni multimediali e internet, in particolare per utenti con scarse competenze digitali;

promozione dei servizi di prestito e lettura di documenti elettronici;

supporto alle attività di reference e consulenza al pubblico;

recupero dei materiali richiesti dagli utenti, riordino e ricollocazione delle raccolte documentarie;

analisi delle raccolte e individuazione del patrimonio documentario obsoleto, con predisposizione dei materiali destinati allo scarto.

Attestazione delle competenze

Al termine del servizio, grazie alla collaborazione con EMiT Feltrinelli ETS, verrà rilasciato agli operatori volontari un attestato di emersione delle competenze e delle conoscenze sviluppate durante l’esperienza di Servizio Civile, utile anche per il percorso formativo e professionale dei partecipanti.