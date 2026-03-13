Due feriti in altrettanti incidenti stradali avvenuti stamattina nel reggiano

Il primo incidente stradale intorno alle 5:30 sulla SP 66 – via per Casalgrande, nel Comune di Casalgrande. Coinvolta una sola autovettura con una giovane donna intrappolata nell’abitacolo, liberata dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia e condotta al Santa Maria di Reggio; le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri di Scandiano.

Il secondo sinistro intorno alle 7.00 a Luzzara in via Nazionale, dove una macchina è finita cappottata fuori strada. Un ferito, trasportato all’ospedale di Guastalla. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Guastalla.