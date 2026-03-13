Donazione per l’Archivio Storico di Novellara

Un gesto concreto di memoria condivisa dà un contributo importante alla ricerca storica di Novellara. Sabato 14, alle ore 11, nella Sala Archivio del Comune, sarà presentata ufficialmente la donazione di materiali di studio e ricerca legati alla storia locale, raccolti grazie al lavoro attento del Prof. Sergio Ciroldi, tra i principali custodi dell’archivio storico cittadino.

I materiali, messi a disposizione dalla vedova e dai figli di Ciroldi, saranno consegnati al Comune attraverso due chiavette, così da garantirne la conservazione, la tutela e la futura consultazione. L’acquisizione è stata formalizzata con apposita delibera di Giunta.

L’iniziativa rappresenta un passaggio importante nel percorso di valorizzazione della memoria novellarese, perché unisce il contributo prezioso dei cittadini all’impegno dell’amministrazione per rendere accessibili fonti e testimonianze di grande valore. Un appuntamento aperto, nel segno della collaborazione e della cura per la storia di Novellara.