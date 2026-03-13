Domenica 15 marzo a Reggio si corre la “Mezza maratona”, possibili rallentamenti lungo l’itinerario della gara

Domenica 15 marzo lungo alcune strade della città di svolgerà la “LA21 di Reggio Emilia” la manifestazione sportiva di primavera amata da tutti gli appassionati della corsa. Due le gare competitive internazionali in programma domenica 15 marzo, “La 21 di Reggio Emilia” e “La 10 di Reggio Emilia”, entrambe omologate Fidal e valide per il World athletics ranking. Inoltre è previsto un percorso non competitivo di 10 chilometri per tutti gli amatori. Dalle ore 9 alle ore 14 circa, si potrebbero dunque verificare rallentamenti e sospensioni della circolazione stradale lungo l’itinerario della gara, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti. Le deviazioni del traffico verranno effettuate dalla Polizia locale e dal personale dell’organizzazione sul percorso.

Ecco il percorso con strade e piazze interessate dalla gara: partenza in piazza Martiri del 7 Luglio, via Sessi, via Roma, via Emilia San Pietro, piazza Tricolore, via Matteotti, via Manara, via Wybicki, via Medaglie d’oro della Resistenza, via Martiri di Cervarolo, via Cugini, via Da Torricella, via Velmore Davoli, via Settembrini, via Ada Negri, via Tassoni, piazza Quarnaro, via Magati, viale Umberto I, piazza Diaz, via Ariosto, piazza Roversi, via Farini, piazza Prampolini, piazza Del Monte, via Crispi, piazza Martiri 7 luglio (arrivo La10), corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Mazzini, corso Cairoli, piazza Della Vittoria, corso Cairoli, via Mazzini, piazza Gioberti, via Guasco, largo Kobe Briant, via Magenta, via Zanichelli, via Della Canalina, via Fratelli Rosselli, via Guittone D’Arezzo, via Martiri della Bettola, viale Umberto I, piazza Armando Diaz, via Ludovico Ariosto, piazza Roversi, corso Garibaldi, piazza Gioberti, via Mazzini, corso Cairoli, piazza della Vittoria (arrivo La21).

Trasporto urbano – Lo svolgimento delle competizioni avrà alcune ripercussioni anche sulle linee del trasposto pubblico che intersecano il percorso della corsa. In particolare le linee 1, 4, 5 e 9 inizieranno servizio alle 13.30, mentre le altre tratte urbane e extraurbane potranno subire qualche modifica nel percorso di ingresso e uscita dalla città.