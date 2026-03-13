HomeBolognaDal 23 marzo sarà attiva la Conciliazione Paritetica per gli utenti del...





Dal 23 marzo sarà attiva la Conciliazione Paritetica per gli utenti del trasporto pubblico TPER

BolognaTrasporti
Tempo di lettura 1 min.
A partire da lunedì 23 marzo, gli utenti del bacino di Bologna servito da TPER – Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna potranno accedere a una nuova e importante opportunità: la procedura di Conciliazione Paritetica, uno strumento innovativo e completamente gratuito per la risoluzione stragiudiziale delle eventuali controversie tra azienda e passeggeri.

La Conciliazione Paritetica – o negoziazione paritetica – permette agli utenti che ritengono non rispettati i diritti previsti dalla Carta dei Servizi di attivare un percorso semplice, rapido e digitale per trovare una soluzione condivisa ai propri reclami.

TPER è la prima azienda di trasporto pubblico locale in Italia ad aver attivato formalmente questo strumento, frutto di un lavoro durato mesi e realizzato grazie alla sottoscrizione di un protocollo con sette associazioni dei consumatori operanti nel territorio (Acu, Adiconsum, Adoc, Assoutenti, Federconsumatori, Lega Consumatori e U.di.con) e riconosciute all’interno del Comitato Regionale Consumatori e Utenti (CRCU) della Regione Emilia-Romagna.

L’iniziativa nasce nell’ambito del Comitato Consultivo Utenti istituito presso l’Agenzia per la Mobilità del bacino di Bologna SRM, dove è stato definito il percorso che ha portato alla selezione delle associazioni aderenti e alla costruzione del modello operativo.

 

Come funziona la procedura

Dal 23 marzo sarà disponibile la pagina dedicata tper.it/conciliazione, da cui gli utenti potranno:

  • accedere al form online per avviare la richiesta;
  • consultare tutte le informazioni utili;
  • scegliere l’associazione dei consumatori che li rappresenterà.

Se l’utente non indica una preferenza, l’associazione viene individuata tramite un criterio di rotazione.

La procedura si svolge interamente online ed è totalmente gratuita.

Una volta ricevuta la richiesta, TPER e l’associazione incaricata analizzeranno il caso e cercheranno una soluzione bonaria e condivisa, evitando così ulteriori passaggi formali o contenziosi.

È questo un segnale concreto di attenzione verso gli utenti: l’attivazione della Conciliazione Paritetica rappresenta, infatti, un passo significativo nel rapporto tra TPER e la propria utenza dal momento che offre uno strumento in più per tutelare i diritti dei passeggeri, rafforza la trasparenza e la qualità del servizio e valorizza la collaborazione tra azienda e associazioni dei consumatori.

Per TPER e per le associazioni coinvolte si tratta di un risultato importante, che testimonia l’impegno comune nel migliorare il dialogo con i cittadini e nel risolvere in modo costruttivo eventuali criticità, dalle più piccole alle più complesse.

















