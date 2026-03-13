Cavriago, corso gratuito per operatori safety nelle manifestazioni pubbliche

Mercoledì 18 marzo, dalle 18 alle 21, si terrà presso la Sala Civica un corso gratuito per addetti safety nelle manifestazioni pubbliche, organizzato e offerto dall’amministrazione comunale per i volontari e le associazioni del territorio.

L’incontro sarà tenuto dall’ingegner Ing. Borsi e ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze di base necessarie per operare in sicurezza durante eventi e manifestazioni pubbliche. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di qualificazione come “operatore safety nelle manifestazioni pubbliche”, riconosciuto e valido secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai volontari delle associazioni e dei gruppi informali locali, che spesso svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione e nella gestione degli eventi sul territorio. Attraverso questo momento formativo, il Comune intende rafforzare la cultura della sicurezza e supportare concretamente le realtà associative che animano la vita della comunità.

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 17 marzo inviando una mail all’indirizzo c.dallari@comune.cavriago.re.it con i seguenti dati: nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, associazione di appartenenza, indirizzo email.

«Il volontariato è il cuore delle manifestazioni pubbliche di Cavriago, nonché un supporto fondamentale che le rende possibili. Con questo corso vogliamo dare strumenti concreti ai volontari che rendono vivo il nostro paese, rafforzando la sicurezza e la collaborazione tra Comune e associazioni» afferma il Vicesindaco Matteo Franzoni.

Il corso rappresenta un’occasione utile per acquisire competenze sempre più richieste nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici, contribuendo a rendere le manifestazioni locali più sicure e meglio gestite, grazie al contributo qualificato dei volontari