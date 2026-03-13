Carpi: per “Viaggetto in Italia” il giro del mondo a piedi con Pieroad

Nicolò Guarrera, Pieroad sui social, ha fatto il giro del mondo a piedi e domenica 15 marzo, alle 17, sarà all’Auditorium San Rocco per raccontare la sua straordinaria esperienza. L’incontro, condotto da Emiliano Schirosi, fa parte della rassegna “Viaggetto in Italia” ed è a ingresso libero.

Pieroad è partito da Malo, in provincia di Vicenza, il 9 agosto 2020 e ha camminato per 36 mila chilometri in cinque anni, accompagnato dal suo carrellino di nome Ezio e consumando venti paia di scarpe. Dall’Italia al Sudamerica, dal deserto australiano al Medioriente, ha percorso il mondo, vivendo di incontri e di ospitalità e riscoprendo il valore della lentezza e di un’umanità a misura d’uomo.

“Viaggetto in Italia” rassegna promossa dalla Biblioteca Loria e curata da Emiliano Schirosi in collaborazione con il Cinema Eden e il circolo Mattatoyo, ha l’ambizione di osservare con occhi diversi il territorio italiano, in particolare quest’anno la pianura padana e il Veneto, dalle località turistiche alle zone interne sempre meno popolate, attraverso un viaggio lento, un’osservazione profonda che cerca la poesia nel quotidiano e mette in dialogo linguaggi diversi come cinema, fumetto, musica, finzione e documentazione.

Gli ultimi due appuntamenti saranno sabato 11 e domenica 12 aprile con la presentazione del libro “Viaggetti in Emilia. Fuori rotta dall’Appennino al Po”, con gli autori Paolo Merlini e Maurizio Silvestri, e la proiezione del documentario “Mondonuovo” di Davide Ferrario.