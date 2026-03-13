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Bologna, il Museo del basket italiano aprirà il 18 aprile

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Oggi il sindaco Lepore e il presidente Petrucci in visita in piazza Azzarita

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Lepore con il presidente Petrucci

Il Museo del basket italiano (MubIt) verrà inaugurato il 18 aprile. L’annuncio è stato dato oggi dal sindaco di Bologna Matteo Lepore e dal presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Gianni Petrucci che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura di piazza Azzarita, che aprirà le sue porte fra poco più di un mese con una grande festa del Basket i cui dettagli verranno forniti nelle prossime settimane.

Il debutto del MubIt sarà caratterizzato anche da una grande mostra: “Italbasket, oltre 100 anni di un infinito azzurro” che ripercorre i grandi trionfi e le sfide della Nazionale, maschile e femminile, dal 1921, anno di fondazione della Federazione Italiana Pallacanestro, fino ai giorni nostri.

















Redazione 1

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