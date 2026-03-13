Aliante ottiene l’attestato di conformità alle linee guida UNI/PdR 159:2024 per l’inclusività lavorativa delle persone con disabilità

“Siamo orgogliosi di annunciare che Aliante ha ottenuto l’attestato di conformità alle linee guida UNI/PdR 159:2024 da DNV, uno dei principali enti di certificazione a livello globale, per l’inclusività lavorativa delle persone con disabilità – queste le parole di Cristina Bertolini, Presidente di Aliante Cooperativa Sociale, che aggiunge – Un riconoscimento particolarmente significativo, per noi – anche perché siamo tra le poche realtà in Italia, e la prima realtà per il DNV ad averlo conseguito – che attesta il nostro impegno concreto nella costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, sostenibile e realmente attento alla valorizzazione delle persone”.

Cosa rappresentano le linee guida UNI/PdR 159:2024

La UNI/PdR 159:2024 è una prassi di riferimento nazionale che definisce linee guida operative per promuovere e implementare politiche strutturate di inclusione lavorativa delle persone con disabilità all’interno delle organizzazioni. Ottenere un attestato di conformità significa aver adottato un modello operativo sistematico, verificato da un ente terzo indipendente (DNV), finalizzato a garantire un’inclusione concreta, misurabile e continuativa nel tempo. Non si tratta quindi solo di un impegno dichiarato, ma di un sistema strutturato di politiche, procedure e pratiche orientate all’effettiva partecipazione e valorizzazione delle persone con disabilità nel contesto lavorativo.

Perché questo risultato è significativo per Aliante

Per Aliante questo traguardo rappresenta molto più di un riconoscimento formale. L’attestazione conferma e rende visibile l’impegno della cooperativa sociale in ambiti essenziali quali:

Inclusione e valorizzazione delle persone con disabilità , come parte integrante della nostra missione;

, come parte integrante della nostra missione; Politiche e pratiche di lavoro concrete, trasparenti e misurabili , orientate alla qualità e all’equità;

, orientate alla qualità e all’equità; Responsabilità sociale come valore fondante della nostra identità cooperativa;

come valore fondante della nostra identità cooperativa; Credibilità e reputazione nei confronti di partner, enti pubblici, finanziatori e comunità;

nei confronti di partner, enti pubblici, finanziatori e comunità; Miglioramento continuo dei processi interni, per promuovere inclusività e benessere organizzativo.

“Un passo coerente con la nostra identità”

“Da sempre – sottolinea e conclude Bertolini – Aliante promuove il lavoro come strumento di dignità, autonomia e partecipazione. L’attestato di conformità rappresenta un ulteriore passo in un percorso che ci vede impegnati quotidianamente nel costruire contesti professionali equi, accessibili e rispettosi delle differenze. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare e sviluppare pratiche inclusive, convinti che un’organizzazione più equa sia anche un’organizzazione più forte e capace di generare valore per l’intera comunità”.

“L’adesione alle linee guida UNI7PdR 159:2024 e la decisione di sottoporsi a una verifica indipendente di conformità – conclude Massimo Alvaro, Amministratore Delegato di Business Assurance Italy in DNV – rappresentano un segnale concreto di responsabilità. Questo approccio consente all’organizzazione di strutturare processi, definire obiettivi misurabili e rendere trasparente il proprio impegno verso un ambiente di lavoro inclusivo. È un passo importante per favorire un cambiamento culturale autentico” .