A breve a Reggio Emilia la pubblicazione della nuova graduatoria per l’assegnazione di alloggi di Erp

Sarà resa nota a breve la graduatoria 2026 per l’accesso all’Edilizia residenziale pubblica (Erp) del Comune di Reggio Emilia, la cui pubblicazione è stata rimandata per la necessità di adeguamento alla recente sentenza 1 del 2026 della Corte Costituzionale, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 14 gennaio.

Con questo pronunciamento, la Corte ha dichiarato l’illegittimità del criterio della residenza storica, cioè dell’attribuzione di un punteggio progressivo all’aumentare degli anni di presenza del richiedente nel territorio, rilevando come questo criterio non sia direttamente correlato alla situazione di bisogno abitativo al quale l’Edilizia Residenziale Pubblica deve invece fare fronte.

Poiché le sentenze della Corte costituzionale sono immediatamente vincolanti per le Amministrazioni pubbliche, anche Reggio Emilia ha ridefinito la propria graduatoria non considerando l’anzianità di residenza.

La Giunta comunale ha inoltre disposto la proroga della graduatoria 2026 al 31 dicembre 2026 nelle more di un nuovo Regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi Erp.

“La delibera, che recepisce la sentenza della Corte costituzionale, vincolante per tutte le amministrazioni – spiega il vicesindaco con delega alla Casa Lanfranco De Franco – si è resa necessaria per non bloccare le assegnazioni degli alloggi Erp in corso di ristrutturazione, e al tempo stesso è funzionale ad avviare l’iter per arrivare a modificare il Regolamento Comunale tenendo conto della Sentenza e delle indicazioni regionali in materia”.