Tram Bologna, sabato 21 marzo via San Felice in festa

Anche in via San Felice si avviano alla conclusione i cantieri del tram con la posa delle rotaie e il rifacimento della pavimentazione, tutta in sanpietrini e cordoli di granito. Come negli altri tratti della Linea tranviaria, prima dell’entrata in esercizio del tram, verranno realizzate le pensiline delle fermate con i relativi impianti tecnologici.

Per festeggiare la riapertura di questa importante strada del centro storico sabato 21, dalle 16 alle 18, nel tratto di via San Felice da via Riva Reno a via Ugo Bassi ci saranno musica, teatro, giocoleria e acrobazie.

Alle 16 in via San Felice angolo via Riva Reno si terrà l’apertura della festa sulle note della Roaring Emily Jazz Band, accompagnata dalle esibizioni sui trampoli di Paola Caruso e Agnese Valentini. A seguire, fino alle 18, in vari punti della strada, nel tratto tra via Riva Reno e l’incrocio con Ugo Bassi/Marconi, ci saranno gli artisti di circo di OfficinAcrobatica, laboratori di burattini a cura dell’associazione Arte e Salute e il coro a cappella della Bernstein School Of Musical Theater.

Per consentire lo svolgimento della festa via San Felice resterà chiusa al traffico dalle 14 alle 19 nel tratto da via dell’Abbadia a via Marconi e dalle 15.45 alle 18 nel tratto da via Riva Reno a via dell’Abbadia.

Da lunedì 23 la strada riaprirà ai veicoli e ai mezzi del trasporto pubblico, che potranno procedere da Porta San Felice fino a via Marconi (servizio che rimarrà in vigore fino all’entrata in funzione della Linea Rossa).