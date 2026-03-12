Servizio Civile Universale, da settembre 5 posti presso la CRI di Toano

Nelle scorse settimane è uscito il nuovo Bando del Servizio Civile Universale. I progetti ai quali la CRI di Toano ha aderito sono stati scelti, da settembre 2026 avremo di nuovo la possibilità di ospitare ancora dei volontari di Servizio Civile nel nostro Comitato.

I posti disponibili sono 5 per la sede di Toano, possono candidarsi ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni d’età. Con un impegno di 12 mesi, 5 giorni a settimana per 25 ore settimanali, i volontari in servizio civile riceveranno un rimborso mensile di 519,47 euro.

Le iscrizioni sono già aperte, ma attenzione alla scadenza: le candidature dovranno essere inviate entro le ore 14 dell’8 aprile 2026 al portale ufficiale https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per info: tel 351 0304204 – toano@cri.it

È un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

È vicino a casa: purtroppo negli anni siamo sempre più abituati a dover percorrere molta strada, i servizi, il lavoro, lo studio, sono sempre meno comodi. Questa volta no!

Si imparano cose nuove: i primi mesi sono dedicati alla formazione generale e specifica relativa alle attività di progetto. Non si finisce mai di imparare anche durante l’anno!

È flessibile: l’impegno settimanale è di 25 ore, su 5 giorni a settimana. Resta il tempo per studiare o svolgere altre attività.

COSA OFFRE IL BANDO

Rimborso spese mensile di 519,47 euro;

mensile di 519,47 euro; Crediti formativi per coloro che prestano il Servizio civile universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività prestate nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi;

per coloro che prestano il Servizio civile universale, che possono essere poi riconosciuti nell’ambito dell’istruzione o della formazione professionale. Anche le università possono riconoscere crediti formativi per attività prestate nel corso del Servizio civile universale rilevanti per il curriculum degli studi; Riconoscimento di un punteggio nei concorsi pubblici ;

; Formazione generale e specifica;

generale e specifica; Riserva del 15% dei posti disponibili nei concorsi pubblici per coloro che hanno completato il servizio civile universale senza demerito.

QUANTO DURA

12 mesi;

5 giorni a settimana;

25 ore settimanali.

COME PARTECIPARE

Trova la sede di Croce Rossa Italiana più vicina a te e presenta la domanda tramite la piattaforma DOL a cui puoi accedere generando delle credenziali o direttamente tramite lo SPID entro e non oltre le ore 14.00 dell’8 aprile 2026.

I PROGETTI

Progetto “I GESTI CHE CONTANO” (cod. PTXSU0022425011199NMTX)

Sede di Toano, codice 216070

Posti disponibili: 2 (di cui 1 GMO)

Progetto “UNITI PER IL BENESSERE” (cod. PTXSU0022425011202NMTX)

Sede di Toano, codice 216070

Posti disponibili: 3 (di cui 1 GMO)