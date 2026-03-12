San Lazzaro: boxer escono dalla proprietà e assalgono un uomo a passeggio

Stamane, sulle colline di San Lazzaro di Savena, un uomo è stato aggredito da due cani e ora ricoverato all’ospedale Sant’Orsola. Secondo le prime informazioni l’uomo, intorno alle 9:00 camminava ai margini di una zona boscata, in prossimità di alcune abitazioni, quando è stato aggredito da due cani boxer che sarebbero usciti dalle recinzioni della loro proprietà. Nonostante la colluttazione con gli animali e l’assenza di persone nei dintorni, la vittima è riuscita a chiamare i soccorsi col proprio telefono.

Immediato l’intervento di polizia locale e carabinieri con l’ambulanza, che ha subito trasportato il malcapitato in ospedale al Sant’Orsola. Le ferite subite hanno riguardato mani e braccia usate per difendersi e anche la zona genitale.

(fonte: Dire)