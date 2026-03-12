Sabato in piazza a Reggio Emilia screening gratuiti della vista e raccolta di occhiali usati

Sabato 14 marzo, dalle ore 9 alle 17, a Reggio Emilia, in piazza san Prospero, sarà presente una unità mobile attrezzata con refrattometri digitali e strumenti di ultima generazione con cui personale qualificato effettuerà screening e controllo della vista gratuiti a tutti i cittadini che si presenteranno. Non è obbligatoria la prenotazione.

Nel corso della giornata sarà effettuata anche la raccolta di occhiali usati che saranno rigenerati e portati a nuova vita, presso il centro nazionale di raccolta dei Lions a Chivasso, per poi essere donati alle persone bisognose.

L’iniziativa – organizzata dai Club Lions Reggio Emilia Host Città del Tricolore, Sant’Ilario d’Enza e Reggio Emilia La Guglia Matilde di Canossa – rientra nel programma mondiale dei Lions.

La vista, infatti, è una delle cause umanitarie nelle quali sono impegnati i soci Lions (chiamati anche Cavalieri della vista), oltre a cancro infantile, diabete, fame, ambiente, opere umanitarie, assistenza in caso di disastri, salute mentale e benessere, giovani con “Progetto Martina”, dedicato alla prevenzione dei tumori giovanili, e il progetto “Poster per la Pace”.

“L’80% di tutti i problemi alla vista possono essere prevenuti o curati. Lo screening della vista facilita la correzione di diverse patologie oculari proprio perché permette di effettuare una diagnosi precoce – spiegano i presidenti dei Lions Club coinvolti Massimo Buizza, Piergiorgio Salvarani e Mariella Pimpini – purtroppo in tutto il mondo milioni di persone vivono con redditi molto bassi e non possono permettersi di accedere ai servizi di base per la cura degli occhi. I Lions sono particolarmente attenti a questo bisogno che affligge adulti e bambini, portatori di un’emergenza silenziosa che genera un costo sociale elevatissimo”.

Lions Club International

Il Lions Club International è l’associazione di servizio più grande al mondo. Opera in più di 200 aree geografiche e conta più di 1.400.000 soci. Sono otto le cause umanitarie che contraddistinguono la loro attività: vista, diabete, fame, ambiente, cancro infantile, attività umanitarie, assistenza in caso di disastri e giovani. Sono molti i progetti dedicati in particolare ai giovani: “INTERconNETtiamoci… ma con la testa”, insegna a navigare in modo sicuro nel mondo digitale; “I giovani e la sicurezza stradale” sensibilizza sui pericoli della guida imprudente; “Campi e Scambi Giovanili” che offre ai giovani la possibilità di viaggiare e conoscere nuove culture, “Lifebility” ispira i giovani a proporre idee innovative per risolvere problemi sociali; “Help Emergenza Lavoro” supporta i giovani in difficoltà nell’avvio di attività imprenditoriali o professionali; “Progetto Kairos” promuove l’inclusione scolastica e sociale degli studenti con disabilità; “Abuso sui minori” contribuisce a combattere il fenomeno della violenza; “Zaino Sospeso” consente di donare materiale scolastico agli studenti bisognosi.