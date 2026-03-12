Sabato allo Storchi di Modena nuovo appuntamento del ciclo “Conversando di teatro”

Continua al Teatro Storchi di Modena il ciclo “Conversando di teatro”, una serie di incontri dedicati al dialogo tra artisti, studiosi e pubblico, realizzata da Emilia-Romagna Teatro Fondazione / Teatro Nazionale in collaborazione con il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore.

Il nuovo appuntamento della stagione, sabato 14 marzo 2026, ore 16.30, a ingresso libero, avrà come protagonista Laura Marinoni, interprete dello spettacolo Improvvisamente l’estate scorsa di Tennessee Williams, con la regia di Stefano Cordella. L’attrice e la compagnia converseranno con Angela Albanese, docente di Letterature comparate e di Letteratura, scrittura e critica teatrale presso Unimore, nonché referente scientifica del progetto.

L’incontro rientra nel programma di Public Engagement 2025/2026 “Conversando di teatro/Conversando Young”, che da quattro anni promuove il dialogo tra l’università e il mondo della scena contemporanea, offrendo al pubblico e agli studenti l’occasione di approfondire temi, poetiche e processi creativi attraverso la voce diretta dei protagonisti.

“Conversando di teatro continua ad arricchire il panorama culturale modenese, coniugando formazione, ricerca e partecipazione. Il progetto nasce dalla volontà condivisa tra ERT e Unimore di valorizzare il teatro come luogo di riflessione civile e linguaggio vivo, in costante dialogo con la società” – commenta la Prof.ssa Angela Albanese.