Musica e ironia al Piccolo Teatro di Tolè domenica 29 marzo

Domenica 29 marzo 2026 il Piccolo Teatro di Tolè ospiterà uno spettacolo originale e coinvolgente che unisce musica e teatro in un raffinato equilibrio tra eleganza, virtuosismo e ironia.

L’ingresso del pubblico è previsto alle ore 17:00, con inizio dello spettacolo alle ore 17:30.

Protagoniste del pomeriggio saranno Carlotta Marchesini e Giada Maria Zanzi, interpreti di un percorso musicale brillante che attraversa il repertorio di Strauss II, Offenbach, Gershwin e altri autori, esplorando il mondo della musica classica — e non solo — con uno sguardo leggero e intelligente.

Operetta, can-can, cabaret e café chantant si intrecciano in uno spettacolo dinamico fatto di brani coinvolgenti, momenti teatrali e raffinata complicità scenica. Il risultato è un concerto fuori dal comune, capace di alternare brillantezza e qualità musicale, offrendo al pubblico un’esperienza vivace e ricca di sfumature.

Carlotta Marchesini, maestro collaboratore, pianista, cantante, fisarmonicista e docente, si è formata presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna.

Giada Maria Zanzi, soprano apprezzata per la luminosità del timbro e l’eleganza interpretativa, affronta con naturalezza il repertorio operistico e operettistico, collaborando con ensemble e orchestre da camera.

Prenotazione richiesta al numero 379 1182514.

Ingresso a offerta libera, a sostegno delle attività del Piccolo Teatro di Tolè.

Direzione artistica: Francesco Indello