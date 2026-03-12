HomeTop news by ItalpressMedio Oriente, Salvini “Riflettere su ragazzi in missione, serve cautela”





Medio Oriente, Salvini “Riflettere su ragazzi in missione, serve cautela”

Top news by Italpress
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Medio Oriente, Salvini “Riflettere su ragazzi in missione, serve cautela”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo in guerra contro nessuno. Non siamo
in guerra contro la Russia nè contro l’Iran. Siamo parte di un’alleanza dei Paesi democratici e occidentali, ma i nostri soldati non sono in Iraq o in Libano per fare la guerra ma per difendere la popolazione. Bisogna fare una riflessione su quanto sia pericoloso lasciare i nostri ragazzi che sono lì in missione difensiva. Penso al Libano, sono lì a vedersi passare i missili sopra la testa. Bisogna essere estremamente cauti”. Lo afferma Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a “Dritto e Rovescio” su Rete4.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie