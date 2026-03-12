Manutenzione degli argini e opere per la sicurezza idraulica, dalla Regione altri 9 milioni di euro per il periodo 2026-2028 all’Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo)

La Regione aumenta le risorse assegnate ad Aipo, l’Agenzia interregionale per il Po, con lo specifico obiettivo della manutenzione degli argini e della realizzazione di opere di sicurezza idraulica. Grazie a un ulteriore stanziamento di 9 milioni di euro per il triennio 2026-2028, i fondi complessivi destinati ad Aipo per le annualità indicate salgono così a 15 milioni di euro.

Le risorse consentiranno ad Aipo di proseguire e rafforzare le attività di gestione e manutenzione della rete di opere idrauliche di competenza nel territorio regionale, garantendo continuità agli interventi lungo l’asta del Po e nei tratti fluviali affidati all’Agenzia. Una programmazione su base triennale che permette di pianificare in modo più efficace le attività di manutenzione e di monitoraggio delle infrastrutture idrauliche, fondamentali per la sicurezza dei territori e per la prevenzione del rischio.

“Dopo le alluvioni del maggio 2023, la Regione ha deciso di assegnare all’Agenzia risorse specifiche per la manutenzione degli argini e le opere di sicurezza idraulica all’interno del territorio dell’Emilia-Romagna- afferma la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini-. Già a ottobre 2023 furono assegnati i primi 5 milioni; successivamente, a partire dal 2024, le risorse vengono stanziate su base triennale. Fondi importanti, perché destinati a interventi in capo ad Aipo per rendere più sicuro il nostro territorio, di cui conosciamo bene purtroppo le fragilità, soprattutto per effetto del cambiamento climatico. Le risorse assegnate all’Agenzia- conclude Rontini- rappresentano uno dei tanti impegni che la Regione sta portando avanti per la salvaguardia del territorio”.

Nel 2024, in base alla legge regionale 42 del 2001, sono stati assegnati ad Aipo 11 milioni di euro per il triennio 2024-2026, di cui 5 milioni per il 2024, 3 milioni per il 2025 e i rimanenti 3 milioni per il 2026. Con il Bilancio regionale 2025-2027 sono state stanziate nuove risorse sul capitolo di Aipo, e precisamente altri 5 milioni: di questi 2 milioni sul 2025 (diventati così 5 milioni) e 3 milioni per il 2027, mentre le finanze per il 2026 sono rimaste invariate (3 milioni). Infine, con il nuovo Bilancio regionale 2026-2028 sono stati stanziati altri 9 milioni, di cui 2 milioni per il 2026, 2 milioni per il 2027 e 5 milioni per il 2028 (annualità nuova). Attualmente, quindi, il quadro finanziario aggiornato delle risorse assegnate a Aipo è di 15 milioni di euro per il triennio 2026-2028.