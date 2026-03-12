HomeBassa reggianaL'Unione Comuni Pianura Reggiana presenta il progetto "Vetrine del Tempo"





L'Unione Comuni Pianura Reggiana presenta il progetto "Vetrine del Tempo"

Da qualche settimana al via l’intervento in sei Comuni con 60 pannelli dedicati al patrimonio culturale locale. A marzo 2026 una seconda fase con 6 mini-giochi digitali per scoprire i centri storici tra enigmi e misteri.

I Comuni dell’Unione della Pianura ReggianaCampagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e Rolo – uniscono le forze per un progetto di arredo urbano che trasforma un segno di vuoto in un’occasione di racconto, cura e nuova fruizione dei centri storici. Prende ufficialmente il via “Vetrine del Tempo”, iniziativa che porta la cultura locale all’interno delle vetrine dei negozi sfitti, contribuendo a mitigare il senso di abbandono delle serrande abbassate e restituendo valore e identità allo spazio pubblico.

“Vetrine del Tempo” si inserisce nel percorso di “Pianure al Centro”: dopo la prima fase che nei mesi scorsi ha visto protagonisti negozi e commercianti, sono ora i negozi inutilizzati dei sei Comuni a diventare protagonisti. Spazi oggi in attesa di nuovi inquilini e di una nuova vita si trasformano in vere e proprie teche museali a cielo aperto, capaci di parlare a residenti e visitatori.

 

60 pannelli per un itinerario intercomunale

All’interno delle vetrine messe a disposizione gratuitamente dai proprietari, sono stati inseriti circa 60 pannelli dedicati al patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio: contenuti pensati per valorizzare peculiarità storiche, identitarie e narrative dei sei centri storici, costruendo un itinerario intercomunale capace di coinvolgere residenti e turisti e di accompagnare la scoperta dei luoghi con uno sguardo nuovo, più consapevole e curioso.

 

L’intervento punta a:

  • ridurre l’impatto visivo dei locali chiusi nei centri storici;
  • rafforzare attrattività e qualità urbana attraverso un racconto diffuso;
  • favorire una fruizione lenta e di prossimità, accessibile a tutti.

 

Un progetto promosso dall’Unione e curato da Expirit srl

Il progetto è promosso dall’Unione dei Comuni della Pianura Reggiana ed è a cura di Expirit srl, società che si occupa di destination marketing e management e che, attraverso progetti di gestione delle destinazioni turistiche e marketing territoriale, promuove patrimonio culturale e identità locali contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori.

 

Ora la fase 2: pannelli interattivi e giochi digitali

Da marzo 2026, “Vetrine del Tempo” entrerà in una seconda fase: i pannelli diventeranno interattivi grazie all’attivazione di 6 giochi digitali personalizzati, uno per ogni Comune. Attraverso l’utilizzo del proprio smartphone, i visitatori verranno guidati in un’esperienza di gamification tra enigmi e misteri da risolvere, ispirati a peculiarità storiche e culturali locali e con un tratto distintivo comune: figure femminili della storia e dei miti locali saranno le guide speciali di questi mini-giochi.

Un progetto innovativo che intende stimolare soprattutto l’interesse dei cittadini, valorizzando aspetti talvolta poco conosciuti e attivando quello che viene definito “turismo di prossimità”: scoprire (o riscoprire) ciò che è vicino, con strumenti nuovi e coinvolgenti.

















