Linea ferroviaria Reggio Emilia-Guastalla, oggi il sopralluogo dell’assessora Priolo e un confronto con gli amministratori locali

Monitorare l’andamento dell’orario sperimentale e confrontarsi con i territori per migliorare il servizio ferroviario sulla linea Reggio Emilia–Guastalla.

Con questi obiettivi l’assessora regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Irene Priolo, ha effettuato oggi un sopralluogo in treno di un tratto della linea prima di incontrare a Guastalla (Re) i sindaci dei Comuni attraversati dalla tratta – Reggio Emilia, Bagnolo in Piano, Novellara e Guastalla – insieme ai rappresentanti della Provincia di Reggio Emilia, di Fer – Ferrovie Emilia-Romagna e Trenitalia Tper.

Al centro del confronto, l’andamento dei nuovi servizi sperimentali, introdotti a partire dallo scorso mese di settembre dopo un percorso di dialogo con gli amministratori locali, che aveva previsto una revisione degli orari delle corse, modificando alcune fermate, con l’obiettivo di migliorare la puntualità del servizio, oltre alle possibili ulteriori correzioni per rafforzarne efficienza e affidabilità.

L’incontro è stato utile al fine di analizzare le criticità, i tempi di chiusura dei passaggi a livello, i dati di frequenza dei passeggeri e la valutazione del cadenzamento delle corse, coerentemente con le potenzialità dell’infrastruttura. Il tavolo sarà riaggiornato entro i primi giorni di giugno, per consentire la stabilizzazione delle decisioni che verranno assunte a partire da settembre.