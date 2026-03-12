“La mafia è davvero senza più armi?”: lunedì 16 marzo l’incontro in Questura

Si terrà lunedì 16 marzo 2026, alle ore 10:00, presso la Sala “Palatucci” della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone” con il sostegno della Fondazione Pietro Manodori e del Rotary Club Reggio Emilia Terra di Matilde.

Il titolo di questo evento sarà “La mafia è davvero senza più armi?” e verterà su un tema particolarmente delicato e a attuale come quello della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il titolo richiama un interrogativo provocatorio che intende stimolare una riflessione profonda sulle trasformazioni delle organizzazioni mafiose e sulle nuove forme attraverso cui esse cercano di infiltrarsi nel tessuto economico e sociale del Paese.

All’incontro, che verrà moderato dalla giornalista della Gazzetta di Reggio Serena Arbizzi, interverranno ci sarà l’illustre partecipazione di Ettore Squillace Greco, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze, da anni impegnato nella lotta alle organizzazioni criminali e Antonino De Masi, imprenditore calabrese e testimone di giustizia, che racconterà la propria esperienza personale di opposizione alla ’ndrangheta e il percorso di denuncia intrapreso.

L’iniziativa, in cui anche per questa occasione sono stati coinvolti gli studenti di alcuni istituti scolastici reggiani, rappresenta un’importante occasione di confronto pubblico sui temi della legalità, della responsabilità civile e della difesa del tessuto economico e democratico del Paese, offrendo in particolare ai giovani strumenti di comprensione di fenomeni complessi come quello mafioso.

Come per tutti gli eventi organizzati nell’ambito del progetto “Conoscersi per comprendersi: la Polizia tra le persone”, anche in questo la partecipazione è estesa a tutta la cittadinanza. Chiunque voglia partecipare all’evento potrà prenotarsi, fino ad esaurimento posti, inviando una mail all’indirizzo dipps169.0000@pecps.poliziadistato.it

Si sottolinea, inoltre, che anche quest’anno ogni evento verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Questura di Reggio Emilia al seguente link https://www.facebook.com/QuesturadiReggioEmilia.