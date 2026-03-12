Incendio distrugge un’autovettura lungo via Rometta a Sassuolo

Questa mattina intorno alle 10:30, un incendio ha distrutto un’autovettura in marcia lungo via Rometta a Sassuolo. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito di diverse chiamate arrivate alla sala operativa del 115, che segnalavano fiamme e una densa colonna di fumo.

Sul posto è stata immediatamente inviata la squadra del Distaccamento di Sassuolo. Il personale operante ha provveduto ad estinguere le fiamme e alla completa messa in sicurezza dell’area e della carcassa del veicolo. Fortunatamente non si registrano feriti e nemmeno intossicati, in quanto il conducente è uscito dall’abitacolo autonomamente e prima che si propagasse il rogo.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti anche i Carabinieri, per quanto di loro competenza, e la gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’intervento si è concluso con il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della carreggiata.