I finanzieri del Comando di Parma hanno eseguito un arresto per frode in materia di “superbonus 110%”

Nella prima mattinata di oggi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di

Finanza di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare

personale emessa dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di un soggetto residente in provincia di Parma, posto agli arresti domiciliari.

Gli indagati, in totale 10 soggetti, di cui 8 persone fisiche e 2 persone giuridiche, sulla

base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati, a vario titolo dei reati di

infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita

percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

e autoriciclaggio.

Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo emesso dalla

medesima Autorità Giudiziaria per oltre 12 milioni di euro, eseguito dalle Fiamme Gialle lo

scorso mese di gennaio, per un importo pari al profitto dei reati contestati, eseguito su saldi attivi di numerosi conti correnti, quote societarie – affidate ad un amministratore

giudiziario nominato dal Tribunale di Parma -, 13 unità immobiliari in provincia di Parma e

5 automezzi.

L’articolata attività di indagine, condotta in sinergia dal Nucleo di polizia economico

finanziaria di Parma e dalla Tenenza di Fidenza, ha riguardato il settore degli interventi

edilizi connessi al cosiddetto “Superbonus 110” curati da un General Contractor e da una società di ingegneria incaricata delle asseverazioni.

Le attività sono state avviate a seguito di verifiche fiscali condotte nei confronti dei predetti

operatori economici, che avrebbero permesso di configurare l’esistenza di un vero e proprio

modus operandi finalizzato a massimizzare i profitti nonché a creare, incamerare e cedere

crediti d’imposta inesistenti.

Nel corso delle attività di verifica fiscale e delle successive indagini sono stati, infatti, raccolti elementi che hanno dimostrato la sussistenza di significative criticità con riguardo sia alle asseverazioni tecniche rilasciate dai professionisti abilitati, sia all’impianto documentale necessario per perfezionare l’iter di accesso al beneficio in esame.

Le indagini, esperite mediate analisi di segnalazioni per operazioni sospette, ricostruzione dei flussi finanziari, esami documentali e informatici e audizioni di numerosi committenti, avrebbero consentito di accertare:

• la collusione tra i tecnici asseveratori e il General Contractor supportata:

– dalla mancata esecuzione di sopralluoghi pre e post esecuzione dei lavori;

– dall’accordo sulle date da apporre sui documenti e sugli importi da fatturare per

rispettare solo formalmente le scadenze normativamente previste;

– da gravi irregolarità nelle attestazioni di prestazione energetica redatte;

• l’apposizione di firme apocrife in nome e per conto di ignari clienti;

• la mancata consegna al cliente della documentazione relativa all’ottenimento del bonus.

In merito alle asseverazioni, inoltre, il professionista avrebbe emesso sistematicamente

fatture verso i clienti finali in luogo del General Contractor, generando e trasferendo in suo

favore crediti fiscali per importi milionari all’insaputa e senza il consenso dei committenti.

Gli accertamenti bancari eseguiti avrebbero anche permesso di rilevare:

• la distribuzione di utili societari non dichiarati, in parte utilizzati, direttamente o per

il tramite di terze società, per porre in essere investimenti anche di tipo finanziario

nonché per la costituzione di un trust; così da renderne più difficoltosa la tracciabilità,

circostanza per la quale è stato ipotizzato anche il reato di autoriciclaggio;

• la distrazione di fondi per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

Il sistema fraudolento ricostruito avrebbe garantito l’ottenimento del massimo credito di

imposta a prescindere dai lavori realmente effettuati e dagli effettivi costi sostenuti per la

realizzazione delle opere.

I crediti fiscali, artatamente creati, sarebbero stati utilizzati in parte per indebite

compensazioni di debiti fiscali ovvero monetizzati mediante cessione a terzi soggetti.

In fase di esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, al fine di evitare che

potessero essere ulteriormente ceduti o utilizzati, sono stati, altresì, oggetto di sequestro

crediti per oltre 800 mila euro presenti nel cassetto fiscale di una delle società coinvolte.

A seguito della verifica fiscale la società “general contractor”, aderendo integralmente al

rilievo per le indebite compensazioni dei crediti fiscali, ha versato, in sede di accertamento

con adesione, nelle casse dell’erario oltre 5 milioni di euro.

In conformità con le nuove disposizioni normative, il Giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Parma ha sottoposto uno degli indagati ad interrogatorio preventivo, all’esito

del quale, valutata la sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di

reiterazione dei reati per i quali si procede, ha emesso la misura cautelare eseguita in

data odierna.

L’indagine svolta testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno profuso dalla

Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito delle indagini coordinate da questa Procura

della Repubblica, a contrasto delle frodi in materia di crediti fiscali, al fine di garantire la

corretta destinazione delle risorse pubbliche, contribuendo a preservare la leale

concorrenza tra imprese a tutela delle libertà economiche dei cittadini e degli imprenditori

onesti.

Con il presente comunicato si intendono sottolineare, in definitiva, i seguenti aspetti che

denotano la particolare rilevanza pubblica dei fatti:

1. in primo luogo, l’ammontare certamente rilevante delle risorse economiche illecitamente

percepite con conseguente ingente danno finale per le casse dello Stato, fatto in sé

obiettivamente grave;

2. in secondo luogo, gli illeciti contestati e lo schema ricostruito, fondato sulla sistematica

violazione della normativa in materia di crediti di imposta dal c.d. “superbonus 110%”,

ha creato un canale illecito di arricchimento per le società investigate con una

conseguente chiara alterazione delle normali regole di concorrenza;

3. in terzo luogo, la complessità del meccanismo fraudolento realizzato, anche in

considerazione dello specifico settore particolarmente tecnico che ha reso

particolarmente complessa l’individuazione della frode.

Si evidenzia, infine, che i provvedimenti sono stati emessi sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio di presunzione di innocenza.