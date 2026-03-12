I finanzieri del Comando di Parma hanno eseguito un arresto per frode in materia di “superbonus 110%”

Nella prima mattinata di oggi, i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di
Finanza di Parma hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare
personale emessa dal GIP del locale Tribunale, su richiesta della Procura, nei confronti di un soggetto residente in provincia di Parma, posto agli arresti domiciliari.
Gli indagati, in totale 10 soggetti, di cui 8 persone fisiche e 2 persone giuridiche, sulla
base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati, a vario titolo dei reati di
infedele e omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita
percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
e autoriciclaggio.
Il provvedimento restrittivo segue un decreto di sequestro preventivo emesso dalla
medesima Autorità Giudiziaria per oltre 12 milioni di euro, eseguito dalle Fiamme Gialle lo
scorso mese di gennaio, per un importo pari al profitto dei reati contestati, eseguito su saldi attivi di numerosi conti correnti, quote societarie – affidate ad un amministratore
giudiziario nominato dal Tribunale di Parma -, 13 unità immobiliari in provincia di Parma e
5 automezzi.
L’articolata attività di indagine, condotta in sinergia dal Nucleo di polizia economico
finanziaria di Parma e dalla Tenenza di Fidenza, ha riguardato il settore degli interventi
edilizi connessi al cosiddetto “Superbonus 110” curati da un General Contractor e da una società di ingegneria incaricata delle asseverazioni.
Le attività sono state avviate a seguito di verifiche fiscali condotte nei confronti dei predetti
operatori economici, che avrebbero permesso di configurare l’esistenza di un vero e proprio
modus operandi finalizzato a massimizzare i profitti nonché a creare, incamerare e cedere
crediti d’imposta inesistenti.
Nel corso delle attività di verifica fiscale e delle successive indagini sono stati, infatti, raccolti elementi che hanno dimostrato la sussistenza di significative criticità con riguardo sia alle asseverazioni tecniche rilasciate dai professionisti abilitati, sia all’impianto documentale necessario per perfezionare l’iter di accesso al beneficio in esame.
Le indagini, esperite mediate analisi di segnalazioni per operazioni sospette, ricostruzione dei flussi finanziari, esami documentali e informatici e audizioni di numerosi committenti, avrebbero consentito di accertare:
• la collusione tra i tecnici asseveratori e il General Contractor supportata:
– dalla mancata esecuzione di sopralluoghi pre e post esecuzione dei lavori;
– dall’accordo sulle date da apporre sui documenti e sugli importi da fatturare per
rispettare solo formalmente le scadenze normativamente previste;
– da gravi irregolarità nelle attestazioni di prestazione energetica redatte;
• l’apposizione di firme apocrife in nome e per conto di ignari clienti;
• la mancata consegna al cliente della documentazione relativa all’ottenimento del bonus.
In merito alle asseverazioni, inoltre, il professionista avrebbe emesso sistematicamente
fatture verso i clienti finali in luogo del General Contractor, generando e trasferendo in suo
favore crediti fiscali per importi milionari all’insaputa e senza il consenso dei committenti.
Gli accertamenti bancari eseguiti avrebbero anche permesso di rilevare:
• la distribuzione di utili societari non dichiarati, in parte utilizzati, direttamente o per
il tramite di terze società, per porre in essere investimenti anche di tipo finanziario
nonché per la costituzione di un trust; così da renderne più difficoltosa la tracciabilità,
circostanza per la quale è stato ipotizzato anche il reato di autoriciclaggio;
• la distrazione di fondi per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.
Il sistema fraudolento ricostruito avrebbe garantito l’ottenimento del massimo credito di
imposta a prescindere dai lavori realmente effettuati e dagli effettivi costi sostenuti per la
realizzazione delle opere.
I crediti fiscali, artatamente creati, sarebbero stati utilizzati in parte per indebite
compensazioni di debiti fiscali ovvero monetizzati mediante cessione a terzi soggetti.
In fase di esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, al fine di evitare che
potessero essere ulteriormente ceduti o utilizzati, sono stati, altresì, oggetto di sequestro
crediti per oltre 800 mila euro presenti nel cassetto fiscale di una delle società coinvolte.
A seguito della verifica fiscale la società “general contractor”, aderendo integralmente al
rilievo per le indebite compensazioni dei crediti fiscali, ha versato, in sede di accertamento
con adesione, nelle casse dell’erario oltre 5 milioni di euro.
In conformità con le nuove disposizioni normative, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Parma ha sottoposto uno degli indagati ad interrogatorio preventivo, all’esito
del quale, valutata la sussistenza delle esigenze cautelari in ordine al pericolo di
reiterazione dei reati per i quali si procede, ha emesso la misura cautelare eseguita in
data odierna.
L’indagine svolta testimonia la costante attenzione e il perdurante impegno profuso dalla
Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito delle indagini coordinate da questa Procura
della Repubblica, a contrasto delle frodi in materia di crediti fiscali, al fine di garantire la
corretta destinazione delle risorse pubbliche, contribuendo a preservare la leale
concorrenza tra imprese a tutela delle libertà economiche dei cittadini e degli imprenditori
onesti.
Con il presente comunicato si intendono sottolineare, in definitiva, i seguenti aspetti che
denotano la particolare rilevanza pubblica dei fatti:
1. in primo luogo, l’ammontare certamente rilevante delle risorse economiche illecitamente
percepite con conseguente ingente danno finale per le casse dello Stato, fatto in sé
obiettivamente grave;
2. in secondo luogo, gli illeciti contestati e lo schema ricostruito, fondato sulla sistematica
violazione della normativa in materia di crediti di imposta dal c.d. “superbonus 110%”,
ha creato un canale illecito di arricchimento per le società investigate con una
conseguente chiara alterazione delle normali regole di concorrenza;
3. in terzo luogo, la complessità del meccanismo fraudolento realizzato, anche in
considerazione dello specifico settore particolarmente tecnico che ha reso
particolarmente complessa l’individuazione della frode.
Si evidenzia, infine, che i provvedimenti sono stati emessi sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti in fase di indagine preliminare. Pertanto, in attesa di giudizio, trova applicazione, per tutti gli indagati, il principio di presunzione di innocenza.