Ha aperto lo sportello Federconsumatori a Castelnovo: un nuovo punto di tutela per i cittadini dell’Appennino

È attivo da inizio marzo a Castelnovo un nuovo punto di ascolto di Federconsumatori dedicato alla tutela dei cittadini e dei consumatori del territorio. Il servizio, aperto ufficialmente sabato 7 marzo, trova sede in via Roma 14 e nasce nell’ambito del progetto Aree Interne promosso e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di servizi di prossimità nelle zone montane.

Lo sportello, gestito da Federconsumatori Reggio Emilia, sarà aperto tutti i sabati dalle 8 alle 10 e rappresenta un punto di riferimento per chi necessita di informazioni, consulenza e assistenza in materia di consumo. I cittadini potranno rivolgersi al servizio per questioni legate, tra le altre, a energia, comunicazioni, trasporti, acquisti e risparmio, nell’ambito delle tutele previste dal Codice del consumo. Per informazioni è possibile contattare il numero 0522 610232.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento dei servizi di tutela dei consumatori nelle aree montane della provincia. Presidi pensati per portare informazione, consulenza e assistenza direttamente nei territori più lontani dai principali centri di servizio.

Soddisfazione viene espressa dall’assessora al Welfare e ai servizi sociali del Comune di Castelnovo Monti, Silvia Dallaporta: “Si tratta di un servizio qualificato che tutela i consumatori e che abbiamo voluto collocare negli uffici dei servizi sociali proprio per garantire attenzione e vicinanza alle persone. Lo sportello sarà aperto tutti i sabati per due ore e rappresenta una risposta concreta a un tema oggi di grande attualità come la difesa dei consumatori”.

Dallaporta sottolinea inoltre il valore territoriale dell’iniziativa: “Portare la protezione dei diritti dei cittadini laddove i servizi sono storicamente più lontani è un atto di giustizia verso chi vive in montagna. Vogliamo garantire la stessa qualità di tutela di cui può beneficiare chi abita in città, rafforzando i servizi nelle cosiddette aree interne, territori appenninici che spesso devono fare i conti con spopolamento, invecchiamento della popolazione e marginalizzazione economica”.

Con l’apertura dello sportello, Castelnovo Monti compie quindi un ulteriore passo nel rafforzamento dei servizi di prossimità, offrendo ai cittadini dell’Appennino uno strumento concreto per orientarsi e difendere i propri diritti nel complesso mondo dei consumi.