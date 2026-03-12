Diga di Vetto: sabato 21 marzo assemblea e cena a San Polo

Il Coordinamento per la tutela del torrente Enza invita la cittadinanza sabato 21 marzo, alle ore 18:30, presso il Circolo ARCI Pontenovo di San Polo d’Enza, per un incontro pubblico che intende fare chiarezza sui rischi tecnici e sulle alternative concrete.

L’incontro di sabato non sarà solo un momento di dibattito, ma anche di comunità: seguirà infatti una cena di autofinanziamento (22€) a base di pasta e tigelle, il cui ricavato servirà a sostenere le prossime tappe della battaglia legale e comunicativa.

Dettagli evento: sabato 21 marzo alle ore 18:30 presso il Circolo ARCI Pontenovo di San Polo d’Enza (RE), prenotazioni entro venerdì 20 marzo scrivendo a info@salviamolenza.it.