Controlli della Polizia locale in due strutture di accoglienza modenesi

Un controllo mirato all’interno di due alloggi destinati all’accoglienza, richiesto dai referenti della struttura che gestisce i percorsi di inserimento sociale. È l’operazione condotta nella prima mattinata di oggi, mercoledì 11 marzo, dalla Polizia locale di Modena, intervenuta in due appartamenti, uno in zona Musicisti e l’altro in zona San Faustino.

L’attività nasce da una richiesta esplicita della cooperativa impegnata nella gestione dei progetti di accoglienza. Gli immobili interessati ospitano infatti persone inserite in percorsi di reinserimento sociale e, nell’ottica di garantire il rispetto delle regole interne e il buon andamento dei programmi, è stato chiesto l’intervento degli agenti per effettuare verifiche mirate.

L’operazione si è svolta con il supporto dell’unità cinofila, il cui contributo si è rivelato determinante. Durante i controlli gli operatori hanno infatti rinvenuto sostanza stupefacente, nello specifico hashish, detenuta per uso personale.

La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. Nei confronti della persona trovata in possesso della sostanza è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del Dpr 309/90, che disciplina i casi di detenzione di stupefacenti per uso personale.

La collaborazione tra la Polizia locale e i referenti delle strutture proseguirà anche nei prossimi mesi con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza, il rispetto delle regole e il buon esito dei percorsi di inserimento sociale degli ospiti. L’operazione si inserisce inoltre in un più ampio programma di monitoraggio e presidio del territorio che la Polizia locale conduce per la prevenzione del degrado e la tutela della sicurezza, anche all’interno di spazi e strutture destinati all’ospitalità e all’inclusione sociale.