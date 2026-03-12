“Cara bassa ti scrivo…”: sabato a Guastalla le premiazioni del contest

In occasione della Giornata Nazionale per il Paesaggio, sabato 14 marzo alle ore 18, presso la Sala dell’Antico Portico, a Palazzo Ducale, si svolgerà la premiazione del contest “Cara Bassa ti scrivo…”, iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che nasce per dare vita alle “Mappe di Comunità”, il percorso partecipato che ha censito i luoghi dell’anima del territorio. L’obiettivo è valorizzare l’identità della pianura, partendo dagli elementi emersi durante i laboratori partecipativi svolti sul territorio.

Il concorso invita coppie di creativi (un fotografo e uno scrittore) o collettivi, come classi scolastiche e gruppi di scrittura, a raccontare la Bassa attraverso un doppio sguardo. I partecipanti dovranno scegliere uno dei “punti identitari” emersi dalle mappe – suddivisi tra tradizioni, paesaggio naturale, memoria e luoghi – e trasformarlo in un progetto artistico integrato.

Programma:

Ore 18.00 | Accoglienza e saluti istituzionali

Ore 18.15 | Illustrazione dei 10 finalisti

Ore 18.30 | Premiazione e illustrazione 1°, 2° e 3° Premio

Ore 18.45 | Saluti

L’iniziativa fa parte del ciclo di formazione “Seminare Paesaggi” in collaborazione con la Biblioteca Archivio Emilio Sereni. Ingresso libero.

Info: contest@bassareggiana.it – 0522655426