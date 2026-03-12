Auser comunale Reggio Emilia: cambio alla guida di via Compagnoni

Cambio al vertice per Auser Comunale Reggio Emilia, una realtà da anni protagonista nel tessuto sociale cittadino grazie all’impegno di centinaia di volontari.

Lo storico presidente Sandro Morandi, alla guida di Auser comunale dal 2020 e prima ancora, fino a quella data, per due mandati, presidente provinciale di Auser Reggio Emilia, passa il testimone a un nuovo responsabile: Rolando Landini.

Il passaggio di consegne -avvenuto giovedì 12 marzo, tramite Assemblea dei delegati, presso il Centro Sociale Carrozzone- rappresenta un momento significativo per l’organizzazione, che nella città di Reggio Emilia, nelle sede comunale di Via Compagnoni, può contare su una rete di circa 300 volontari impegnati in servizi fondamentali per la comunità. Dall’accompagnamento sociale al sostegno alle persone più fragili, fino alle iniziative di socializzazione e ai progetti di cittadinanza attiva, l’associazione è diventata negli anni un punto di riferimento per molti cittadini.

Il presidente uscente lascia l’incarico dopo aver guidato l’associazione per lungo tempo, contribuendo alla nascita e crescita dell’organizzazione e al rafforzamento della sua presenza nella città. Sotto la sua guida, Auser ha ampliato le proprie attività e consolidato il rapporto con istituzioni, associazioni e quartieri, costruendo una rete solidale capace di rispondere ai bisogni della popolazione, in particolare delle persone anziane e di chi vive situazioni di fragilità.

Il nuovo referente comunale raccoglie, quindi, un’eredità importante. Il suo ruolo sarà quello di garantire continuità alle attività, ma anche di accompagnare l’associazione nelle nuove sfide sociali che attendono il territorio. Tra gli obiettivi principali ci saranno il rafforzamento delle attività di volontariato, il coinvolgimento di nuovi volontari e il consolidamento dei servizi già attivi.

Sandro Morandi, ringraziato dalla presidenza provinciale di Auser Reggio Emilia per il costante impegno e da tutte le volontarie e da tutti i volontari, non smette l’attività in Auser, ma va a coordinare la seconda sede comunale di Reggio Emilia, inaugurata lo scorso 24 ottobre, presso il Circolo Arci Pigal.

«L’impegno quotidiano dei nostri volontari e la collaborazione fra persone sono il vero motore dell’associazione», è stato sottolineato durante il passaggio di consegne dalla presidente provinciale Auser Vera Romiti. Un patrimonio umano fatto di competenze, tempo e solidarietà che ogni giorno contribuisce a migliorare la qualità della vita di tante persone.