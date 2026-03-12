A Casa Cervi, tra la Loira e il Po: continua il percorso di “Seminare Paesaggi”

Prosegue all’Istituto Alcide Cervi di Gattatico la seconda edizione di “Seminare Paesaggi”, un percorso di quattro giornate di formazione e due appuntamenti “off”, da gennaio a maggio 2026, dedicati al ruolo del paesaggio nelle politiche locali di governo del territorio, in collaborazione con l’Osservatorio locale per il paesaggio della Bassa Reggiana.

La giornata di sabato 14 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, sarà dedicata al progetto “Il fiume che voleva scrivere. Il Parlamento della Loira”, con l’intervento dello scrittore, giurista e attivista francese Camille de Toledo, ideatore del progetto Parlement de Loire, un processo civico e culturale che riunisce cittadini, artisti, scienziati e giuristi per immaginare nuove forme di rappresentanza e tutela dei fiumi e dei loro ecosistemi.

«Il Parlamento della Loira nasce da una domanda molto concreta: come possiamo riconoscere i diritti della natura e dare voce ai fiumi all’interno delle nostre istituzioni? Negli ultimi decenni è diventato evidente che gli ecosistemi terrestri sono stati profondamente logorati dall’uso economico e politico che ne facciamo. Per questo oggi in diverse parti del mondo si sta aprendo una nuova frontiera del diritto: riconoscere fiumi, foreste ed ecosistemi come soggetti giuridici. È una trasformazione profonda del modo in cui pensiamo la relazione tra società e natura. Con il Parlamento della Loira abbiamo provato a immaginare una forma di rappresentanza capace di difendere gli interessi del fiume e del suo ecosistema, riunendo cittadini, studiosi, artisti e giuristi attorno a una nuova idea di democrazia ecologica», spiega Camille de Toledo.

Durante la mattinata l’autore dialogherà con Fernanda Moroni, del Settore tecnico qualità acque, biodiversità e sviluppo sostenibile dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, e Ludovica Ramella, della Segreteria tecnica della Riserva MAB UNESCO Po Grande, con il coordinamento di Chiara Visentin (Biblioteca Archivio Emilio Sereni – Istituto Alcide Cervi, Politecnico di Milano) e Chiara Lanzoni (Osservatorio del Paesaggio della Bassa Reggiana, Politecnico di Milano).

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’iniziativa proseguirà con un’escursione lungo il fiume Po a bordo della motonave Padus, organizzata in collaborazione con la Riserva MAB UNESCO Po Grande e con la partecipazione di Cristian Soldati, fondatore del progetto Living the River Po. La navigazione partirà dal Lido Po di Boretto e seguirà un itinerario che toccherà la riva reggiana del Po per poi fare ritorno al punto di partenza intorno alle 17.30. L’escursione, pensata come momento di osservazione e racconto del paesaggio fluviale, permetterà ai partecipanti di approfondire le caratteristiche ambientali e culturali del grande fiume.

La giornata si concluderà alle 18.00, presso la Sala dell’Antico Portico del Palazzo Ducale di Guastalla, con l’inaugurazione della mostra fotografica “Cara Bassa ti scrivo… Voci e sguardi dalla pianura”, esito del concorso promosso dall’Osservatorio del Paesaggio della Bassa Reggiana. Durante l’incontro saranno inoltre premiati i vincitori del concorso, dedicato alla raccolta di sguardi e racconti fotografici sul paesaggio della pianura padana.

