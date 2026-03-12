A Bibbiano un laboratorio mobile di rpae per monitorare la qualità dell’aria

Per un mese la qualità dell’aria a Bibbiano sarà attentamente monitorata grazie all’installazione di un laboratorio mobile di Arpae nell’area compresa tra la Scuola Secondaria di primo grado “D. Alighieri” e il Centro Diurno, un punto strategico e molto frequentato da studenti, famiglie, operatori e cittadini.

La stazione di monitoraggio rileverà diversi parametri fondamentali per osservare l’andamento della qualità dell’aria, tra cui: PM10, PM2.5, ossidi di azoto, monossido di carbonio, benzene, toluene, xileni, ozono, oltre ai principali parametri meteorologici: temperatura, umidità, pioggia, velocità e direzione del vento. I dati raccolti offriranno informazioni preziose per comprendere meglio la situazione ambientale in una zona sensibile del territorio comunale, con importanti riflessi su salute, ambiente e qualità della vita.

L’iniziativa non si limiterà al monitoraggio. Durante la permanenza del laboratorio mobile, Arpae organizzerà incontri di educazione e formazione rivolti agli studenti della Scuola Secondaria, con l’obiettivo di sensibilizzarli sui temi della qualità dell’aria e dei fattori che la influenzano.

“Questa installazione è importante perché ci permette di avere un monitoraggio temporaneo in un’area significativa del paese, vicina a servizi molto frequentati e quindi particolarmente rilevante anche dal punto di vista della sensibilizzazione – spiega Fabio Guglielmi, Assessore all’ambiente del Comune di Bibbiano – Accanto alla raccolta dei dati, riteniamo fondamentale il lavoro educativo con le classi, perché la qualità dell’aria riguarda non solo le misurazioni, ma anche la consapevolezza di ciascuno”. “Come Comune – aggiunge Guglielmi – continuiamo a investire nei percorsi di educazione ambientale nelle scuole attraverso il nostro centro Ceas Rete Reggiana, convinti che lavorare con ragazze e ragazzi su questi temi sia essenziale per costruire una comunità più attenta e responsabile”.

Al termine del mese di monitoraggio, i dati raccolti offriranno un quadro chiaro della situazione locale e costituiranno una base importante per mantenere alta l’attenzione su un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico.